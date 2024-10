Khổ chồng khổ ở Lào Cai, mưa lớn khiến cả trăm hộ sơ tán gấp, cột điện, cây xanh gãy đổ la liệt Mưa lớn ở Lào Cai khiến 186 hộ dân phải di dời gấp, đường vào Làng Nủ bị nước suối chia cắt

Từ chiều ngày 30/9 đến 14 giờ hôm nay (1/10), trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nhiều nơi bị ngập lụt, nhiều tuyến đường sạt lở, cột điện bị gãy đổ, 186 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn...