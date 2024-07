Cá giống các loại ở Cần Thơ đang tăng giá, sức mua cũng tăng tốt, có loài cá đặc sản tăng giá kỷ lục

Năm nay, dự báo lũ nhỏ, đồng thời nông dân tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh vùng ĐBSCL đang tăng cường sản xuất lúa vụ thu đông 2024 nên việc thả nuôi cá và các loại thủy sản trên nền đất lúa trong mùa lũ sắp tới dự kiến sẽ giảm so với các năm trước đây.

Tuy nhiên, hiện sức mua và giá bán nhiều loại cá giống tại các quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ đã tăng đáng kể so với những tháng trước.

Giá nhiều loại cá giống tăng

Giá nhiều loại cá giống như cá chép, cá mè, trắm cỏ, cá trê, cá chim trắng… đã tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg hoặc tăng từ 50-200 đồng/con giống so với cách nay hơn 1 tháng.

Cá biệt, có một số loại cá giống như giống sặc rằn do hút hàng và ảnh hưởng bởi chi phí sản xuất tăng cao nên giá đã tăng tới 40.000-50.000 đồng/kg so với những tháng trước và so với cùng kỳ năm trước.

Tại nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh cá giống ở TP Cần Thơ, giá cá sặc rằn giống đang ở mức 120.000-150.000 đồng/kg (loại 100-140 con/kg).

Đây là mức giá cá giống cao kỷ lục trong nhiều năm qua. Trong khi đó, giá bán nhiều loại cá giống khác cũng đang ở mức khá cao.

Giống cá chép, cá mè hoa, mè vinh, trắm cỏ, điêu hồng và rô phi được nhiều cơ sở cá giống bán ra từ 70.000-85.000 đồng/kg (loại 80-120 con/kg); cá rô ở mức 70.000-75.000 đồng/kg (loại 140-150 con/kg); cá trê vàng ở mức 70.000-90.000 đồng/kg (loại 120-150 con/kg); cá lóc (cỡ lồng 9-12) có giá 700-800 đồng/con; cá chim trắng (cỡ lồng 12-16) 400-500 đồng/con; cá thát lát ở mức 2.500-3.000 đồng/con (cá cỡ lồng 12-14); cá chạch lấu (loại dài hơn 1 tấc) giá 5.000-6.000 đồng/con; lươn giống loại khoảng 500-600 con/kg có giá 4.000-5.000 đồng/con...

Giá cá giống tăng do nhu cầu mua giống về thả nuôi của người dân đang tăng cao, trong khi nguồn cung có phần hạn chế. Năm nay, một số loại cá giống có nguồn cung giảm do khó sản xuất và tỷ lệ hao hụt nhiều trong ươm dưỡng con giống bởi điều kiện thời tiết bất lợi và nhiều cơ sở giảm sản xuất giống.

Gần đây, nhiều hộ ươm dưỡng cá giống trên địa bàn thành phố đã nghỉ hoặc chuyển sang trồng trọt, nhất là phát triển vườn cây ăn trái.

Ngoài ra, giá một số loại cá giống tăng còn do ảnh hưởng bởi giá thức ăn chăn nuôi, giá nhân công và các chi phí đầu vào phục vụ sản xuất tăng, cũng như giá cá thương phẩm (cá thịt) ở mức cao.

Dù vậy, vẫn có những loại cá giống như cá tra, cá tai tượng... đang giảm giá do sức mua yếu, cũng như do giá cá thương phẩm ở mức thấp. Cá tai tượng cỡ từ lồng 14-20 đang có giá 2.000-3.000 đồng/con, giảm 200-500 đồng/con so với năm trước.

Đặc biệt, giá cá tra giống hiện giảm xuống ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua, cá tra giống loại 30-35 con/kg tại nhiều nơi chỉ còn ở mức 21.000-23.000 đồng/kg, trong khi năm trước nhiều thời điểm lên đến 27.000- 30.000 đồng/kg.

Theo nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh cá giống ở TP Cần Thơ, liên tục trong nhiều tháng qua, giá cá tra thịt ở mức thấp, người nuôi cá bị lỗ vốn nặng nên nhiều người đã phải “treo ao” hoặc giảm diện tích nuôi, hạn chế thả nuôi mới, dẫn đến sức mua và giá cá tra giống bị sụt giảm mạnh.

Kỳ vọng sức mua còn tăng

Vào các tháng mùa mưa, điều kiện nguồn nước và thời tiết có nhiều thuận lợi để người dân phát triển nuôi các loại cá và thủy sản theo nhiều mô hình khác nhau, do vậy sức mua nhiều loại cá giống đang có chiều hướng tăng.

Vào thời điểm này, lúa vụ hè thu 2024 tại nhiều nơi cũng đã được thu hoạch và đây cũng là thời điểm nông dân tại nhiều nơi phát triển các mô hình nuôi cá trên chân ruộng lúa.

Dù nước lũ chưa về, nhưng nông dân tại nhiều nơi đã bắt đầu mua cá giống về thả nuôi trên ruộng bằng cách chủ động bơm nước vào ruộng hoặc nuôi dưỡng trong các ao, vèo trong mương liền kề với ruộng để chờ lũ về sẽ chủ động thả cá lên ruộng ngay.

Qua đó, nhằm kịp thu hoạch cá ruộng vào thời điểm khoảng tháng 10 âm lịch để quay lại sản xuất lúa vụ đông xuân 2024-2025.

Bà Trần Kim Dung, chủ cơ sở cá giống Hồng Nhung ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, cho biết: “Hiện sức mua nhiều loại cá giống như cá chép, cá mè, cá trê... đã tăng từ 15-20% so với tháng trước do nhu cầu thả nuôi tăng.

Dự kiến sức mua nhiều loại cá giống còn tiếp tục tăng mạnh trong những tuần tới đây bởi nông dân tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL tăng cường thả nuôi cá và các loại thủy sản trên ruộng hoặc các vèo trong ao mương, sông rạch”.

Theo ông Lê Thái Nguyên, chủ cơ sở cá giống Nguyên ở xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, nhiều loại cá giống được sản xuất tại Cần Thơ hiện không chỉ đáp ứng cho nhu cầu của người dân tại chỗ mà còn được cung cấp cho nông dân tại nhiều tỉnh vùng ĐBSCL và xuất khẩu sang thị trường Campuchia, do vậy tôi kỳ vọng tới đây sức mua nhiều loại cá giống còn tăng mạnh.

Trên thực tế, hiện sức mua nhiều loại cá giống và con giống thủy sản cũng đã tăng trên dưới 20% so với những tháng trước, nhất là gần đây giá cả đầu ra nhiều loại thủy sản có khởi sắc.

Năm nay, dù nhu cầu cá giống thả nuôi trên ruộng lúa mùa lũ có thể không tăng nhiều do nông dân nhiều nơi đẩy mạnh sản xuất lúa vụ 3 vì lúa có giá, nhưng sức mua nhiều loại cá giống dự báo tăng do nhu cầu thả nuôi trong ao, hầm, vèo, lồng bè tăng.

Thời gian tới, sức mua nhiều loại cá giống được kỳ vọng sẽ tăng theo con nước lũ do người dân đẩy mạnh phát triển các mô hình nuôi cá mùa lũ. Hiện nay, nông dân tại nhiều nơi cũng đã đẩy mạnh thả nuôi các loại cá trong mương vườn cây ăn trái và những khu vực đồng ruộng trũng thấp, không thuận lợi sản xuất lúa vụ 3.

Cá được nuôi thả tự nhiên nhằm tận dụng rau cỏ và nguồn thức ăn có sẵn trong tự nhiên, giúp người nuôi không phải tốn tiền đầu tư mua thức ăn cho cá.