Cuộc tấn công của cá heo vào các du khách tại thị trấn Mihama, tỉnh Fukui, Nhật Bản, đã làm lan tỏa nỗi lo sợ trong cộng đồng. Sự việc xảy ra vào ngày hôm qua khi bốn người đi tắm biển, trong đó có một người đàn ông ở độ tuổi sáu mươi và một người khác ở độ tuổi bốn mươi, bị cá heo tấn công gần bãi biển Suishohama. Người đầu tiên bị cá heo cắn vào tay và làm gãy xương sườn, người còn lại cũng bị cá heo cắn vào tay. Đây là một trong sáu vụ tấn công tương tự tại Fukui trong năm, khiến chính quyền địa phương đưa ra các biện pháp báo động và cảnh báo công chúng không nên tiếp xúc với cá heo.



Cá heo tấn công du khách tại Nhật Bản

Cá heo tấn công du khách tại thị trấn Mihama, tỉnh Fukui, Nhật Bản. Ảnh: IT.

Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng việc bơi gần con người gây căng thẳng cao cho cá heo. Sự hiện diện không tự nhiên của các du khách có thể làm gián đoạn thói quen và hành vi của loài sinh vật này.

Mặc dù cá heo thường không có hành vi thù địch với con người, nhưng đây không phải là lần đầu tiên cá heo tấn công du khách bơi trên biển. Vào năm 2013 tại Ireland, hai phụ nữ đã bị thương do bị cá heo tấn công, trong đó một người bị gãy xương sườn. Một tình huống tương tự đã xảy ra một năm sau đó, khi năm người bơi phải được cứu từ bờ biển Ireland sau cuộc "chạm mặt" đáng sợ với cá heo.

Trong một sự kiện liên quan, cách đây sáu ngày tại quần đảo Galapagos nằm ngoài khơi Thái Bình Dương, một du khách người Mỹ đã trải qua những phút giây kinh hoàng khi cô bị một con cá mập tấn công trong lúc lặn ngắm san hô gần đảo Mosquera. Người phụ nữ 42 tuổi đã chứng kiến nước xung quanh trở thành màu đỏ tươi khi trở thành nạn nhân cuộc tấn công của con cá mập.

Những sự việc này đã làm tăng nỗi lo ngại về an toàn của du khách khi tham gia các hoạt động ngoài trời liên quan đến nước. Dù các chính quyền địa phương đã đưa ra cảnh báo và các biện pháp bảo vệ, việc du khách và cư dân địa phương nắm vững những quy tắc hành vi an toàn trong khi tiếp xúc với các loài động vật hoang dã vẫn còn là vấn đề đáng xem xét để tránh những tình huống bất ngờ và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.