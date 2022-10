Tiếp nối thành công của các ca khúc trong The Songbook 3, Hồ Trung Dũng tiếp tục cho ra mắt MV Yêu em dài lâu, phát hành vào ngày 20/10 như một món quà âm nhạc ý nghĩa dành tặng một nửa thế giới.

Yêu em dài lâu của nhạc sĩ Đức Huy là bản tình ca ngọt ngào như lời tự sự chân thành, nguyện ước mãi bên nhau của chàng trai gửi đến cô gái. Với khúc nhạc lãng mạn có tuổi đời hơn 30 năm, Hồ Trung Dũng và Phương Vy đã cho thấy Yêu em dài lâu không chỉ ngọt ngào, da diết mà còn là bản tình ca rực rỡ và lộng lẫy.

Hồ Trung Dũng kết hợp cùng Phương Vy trong ca khúc Yêu em dài lâu có ruổi đời hơn 30 năm. Ảnh: HT

Được biết, Hồ Trung Dũng và Phương Vy là những người bạn rất thân ngoài đời. Nói về kỷ niệm khi làm việc cùng Phương Vy, nam ca sĩ cho biết: “Một kỷ niệm nhớ nhất mà hai anh em cùng hợp tác đó là trong vai trò lồng tiếng hai nhân vật chính của phim Vua sư tử phiên bản tiếng Việt. Trong đó, phải nói đến khi cả hai hòa giọng trong bài hát “Can you feel the love tonight”, và đó cũng là lý do Dũng muốn Phương Vy góp mặt trong ca khúc của chuỗi The Songbook 3 này”.

Yêu em dài lâu là ca khúc mà nam ca sĩ cố tình thu âm cùng Phương Vy với thông điệp gửi tặng đến những người phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20/10. Tình yêu trong ca khúc không chỉ là tình yêu nam nữ mà nó còn là tất cả sự quý trọng, sự yêu thương, và quan tâm dành cho tất cả người phụ nữ. Thông qua đó, Hồ Trung Dũng cũng gửi lời chúc và tình yêu thương đến phái nữ, đặc biệt là với những người phụ nữ xung quanh anh.

Cả 2 đã có một màn hòa giọng ăn ý trong ca khúc Yêu em dài lâu

Đây là bản phối khí được làm mới lại nhằm mang đến cho người nghe một cảm giác vừa gần gũi, nhưng cũng mới lạ và hiện đại hơn. MV Yêu em dài lâu được quay one-shot (một lần quay) do đạo diễn Louis thực hiện với bối cảnh đơn giản để người nghe có thể tập trung thưởng thức giọng hát đầy nội lực và tình cảm của cả Hồ Trung Dũng và Phương Vy.