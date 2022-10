Hành trình đến với âm nhạc của Mạc Mai Sương

Mạc Mai Sương cô gái mang giọng hát ấm áp đã khiến khán giả xao xuyến qua các tác phẩm rất tình, rất thơ như: Mơ, Hoa, Mưa... Đối với Mạc Mai Sương, âm nhạc tựa như hơi thở, thật nhẹ nhàng, ấm áp và ngọt ngào. Âm nhạc đã chảy trong máu của cô gái Mạc Mai Sương từ nhỏ cho đến khi trưởng thành dù trong gia đình chẳng có ai theo nghệ thuật.



"Bố mẹ tôi không có ai theo nghệ thuật. Tôi cũng không biết máu âm nhạc từ đâu cứ chảy trong mình. Tôi rạo rực và cứ yêu âm nhạc một cách tự nhiên như vậy. Tuy nhiên, trước cánh cửa quan trọng về sự nghiệp, tôi lại sang Pháp để du học một chuyên ngành chẳng liên quan chút nào đến âm nhạc.

Nhưng rồi tôi đã kịp nhận ra tôi không thể tự lừa dối chính mình nữa. Tôi nghe theo tiếng gọi của đam mê và quyết định quay về Việt Nam để tiếp tục hành trình yêu cùng âm nhạc", Mạc Mai Sương chia sẻ về những bước đầu đến với nghệ thuật.

Mạc Mai Sương nổi tiếng với những ca khúc với giai điệu ngọt ngào. (Ảnh: NVCC)

Khi quyết định về Việt Nam theo đuổi âm nhạc một cách chuyên nghiệp, Mạc Mai Sương cũng vẫn mang trong mình nhiều nỗi lo lắng. Ai rồi cũng sẽ phải chịu áp lực về chuyện cơm, áo, gạo, tiền, với cô ca sĩ trẻ Mạc Mai Sương cũng vậy.

"Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, âm nhạc có thể nuôi sống tôi hay không. Bố mẹ tôi chẳng bao giờ phản đối tôi theo đuổi âm nhạc và luôn âm thầm ủng hộ. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu bố mẹ rất lo lắng khi con gái có máu nghệ sĩ như thế.

Nhưng dần dần khi tôi cứ hát bằng tất cả trái tim, những điều tốt đẹp và thành quả dần đến. Thấy tôi được làm việc hăng say, có cơ hội hợp tác với các nghệ sĩ tên tuổi, bố mẹ rất vui và cũng phần nào yên tâm", Mạc Mai Sương tâm sự với Dân Việt .

Mạc Mai Sương sẽ đem "làn gió mới" đến đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh

Mạc Mai Sương sẽ góp mặt trong đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh, chương trình kỷ niệm 80 năm ngày sinh nhà thơ Xuân Quỳnh. Khi nhận được lời mời tham gia chương trình đặc biệt lần này, Mạc Mai Sương lập tức đồng ý: "Lúc đầu tôi khá bất ngờ khi nhận được điện thoại từ nhạc sĩ Quốc Trung. Thật sự tôi biết đây sẽ là show diễn không đúng sở trường mà tôi thường tham gia. Thậm chí, tôi còn chẳng biết rằng tôi sẽ hát gì ở chương trình lần này. Tuy nhiên, khi biết đây là chương trình nghệ thuật để kỷ niệm ngày sinh nhật của nhà thơ Xuân Quỳnh, tôi nhận lời không chút đắn đo".

Trong ký ức của ca sĩ Mạc Mai Sương, những tưởng tượng về nhà thơ Xuân Quỳnh hiện lên rất mơ hồ qua bài thơ Sóng mà cô ca sĩ trẻ từng học thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Mạc Mai Sương nói, khi đọc Sóng, cô đã tự "ồ" lên trong tâm trí rằng, tại sao lại có một người phụ nữ mang trong mình một tình yêu mãnh liệt đến vậy.

Vũ và Mạc Mai Sương sẽ cùng song ca trên sân khấu đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh. (Ảnh: NVCC)

"Tôi cảm nhận nhà thơ Xuân Quỳnh mang trong mình khát khao yêu rất lớn, không chỉ dành tình yêu cho nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, đó còn là tình yêu dành cho các con, cho mọi thứ hiện hữu xung quanh nữ nhà thơ. Tôi cũng yêu nhưng cách tôi yêu nhẹ nhàng và bình yên như âm nhạc của tôi vậy. Nhưng tôi luôn ngưỡng mộ tình yêu của cô Xuân Quỳnh", Mạc Mai Sương nói.

Mạc Mai Sương cho biết, đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh sẽ là cơ hội mới cho cô khám phá khía cạnh mới mẻ trong âm nhạc của chính mình.

"Hoa cúc xanh là một chương trình nghệ thuật đặc biệt, vừa đủ thách thức, vừa đủ áp lực nhưng cũng sẽ đủ những niềm vui khi tôi đứng trên sân khấu, khi tôi được làm việc với các anh chị, cô chú nghệ sĩ gạo cội. Đây là một cơ hội để tôi tiếp xúc với loại hình âm nhạc mới nằm ngoài vùng an toàn của bản thân. Với cương vị của một người làm sáng tạo, tôi thích điều ấy.

Hơn nữa, khi được nhạc sĩ Quốc Trung tin tưởng, tôi nghĩ mình sẽ phải cố gắng hết sức. Và cả thông tin Vũ - một người bạn cùng dòng nhạc Indie cũng sẽ tham gia trong đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh khiến tôi càng có thêm động lực".

Được biết, trong đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh, Mạc Mai Sương sẽ thể hiện hai ca khúc Sóng và Thơ tình cuối mùa thu. Đây là hai ca khúc Mạc Mai Sương đều đã nghe qua nhưng chưa từng thể hiện ở bất cứ sân khấu nào trước đây.

Mạc Mai Sương cho hay, cô từng nghe ca khúc Sóng với phiên bản được các bạn sinh viên phổ nhạc. Trên sân khấu đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh, Vũ và Mạc Mai Sương sẽ cùng song ca bài hát này. Còn ca khúc Thơ tình cuối mùa thu, Mạc Mai Sương đã nghe ca sĩ Thùy Chi thể hiện trước đó. Mạc Mai Sương thú nhận, cô cảm thấy khá lo lắng với ca khúc Thơ tình cuối mùa thu vì đây là ca khúc không phải sở trường âm nhạc của mình.

Mạc Mai Sương bật mí thêm: "Thơ tình cuối mùa thu do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc từ thơ Xuân Quỳnh là thể loại nhạc trữ tình, một thể loại âm nhạc mà tôi chưa từng thử qua bao giờ. Tuy nhiên, rất may là bản phối mới do nhạc sĩ Thành Chu thực hiện đã có những sự thay đổi mang đến làn gió mới, một bản phối có yếu tố âm nhạc điện tử nhưng vẫn giữ được nét truyền thống, trữ tình của ca khúc trong đó. Tôi nghĩ mình cũng sẽ có cách thể hiện khác phù hợp với bản phối mới và phù hợp với phong cách của mình hơn".

Tiếng hát của Mạc Mai Sương và Vũ sẽ là làn gió mới mẻ trong đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh. (Ảnh: NVCC)

Đêm thơ – nhạc – kịch Hoa cúc xanh sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 5 và 6/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là sự kiện hiếm hoi trong năm 2022 quy tụ được một ê-kíp sáng tạo hùng hậu với những tên tuổi lớn trong lĩnh vực nghệ thuật nước nhà như: Tổng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp; Nhạc sĩ Quốc Trung – Giám đốc Âm nhạc; NSƯT Trần Lực – Đạo diễn Sân khấu; Họa sĩ Hà Nguyên Long – Thiết kế sân khấu…

Đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh cũng có sự tham gia của một loạt nghệ sĩ tên tuổi biểu diễn các tiết mục thơ như: NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Minh Trang... Phần âm nhạc sẽ có sự xuất hiện của diva Hồng Nhung và nữ ca sĩ trẻ mang nhiều dấu ấn Bùi Lan Hương. Bên cạnh đó, trong phần âm nhạc sẽ có "làn gió mới" với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng của giới Indie như Vũ, Mạc Mai Sương...

Chương trình đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả theo dõi.