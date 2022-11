Cả làng ở Nghệ An trồng dưa chuột bằng cách lạ mà hay, mỗi vụ đông thu về tiền tỷ

Những ngày này người dân làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đang phấn khởi thu hoạch dưa chuột vụ đông. Dưa thu hoạch đến đâu được thu mua ngay đến đó nên bà con nông dân rất vui mừng.



Người dân làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) trồng dưa chuột không cần làm giàn, vừa tiết kiệm chi phí lại tăng năng suất. Ảnh: Th.P

Vụ đông năm nay, gia đình bà Phan Thị Thu (làng Phan, xã Hưng Tân) trồng 2,5 sào dưa chuột. Từ đầu vụ đến giờ, gia đình bà đã thu được 4 lứa dưa sản lượng 6 tạ quả. Với giá bán tại ruộng là 20.000 đồng/kg, gia đình bà thu về khoảng 12 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình bà có lãi khoảng 10 triệu đồng.

Trước đây, sau khi thu hoạch xong vụ lúa hè thu, trên vùng đồng làng Phan người dân chuyển sang sản xuất vụ đông với cây trồng chủ lực là cây bí xanh. Tuy nhiên, loại cây này chăm sóc công phu, thị trường tiêu thụ bấp bênh, có những năm không bán được nên người dân chuyển sang trồng thử nghiệm cây dưa chuột.

Hướng đến sản xuất sạch, dưa chuột làng Phan được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Th.P

Cây dưa dễ trồng, không kén đất, ít sâu bệnh lại ngắn ngày, bà con làng Phan đã sáng tạo khi trồng dưa chuột không cần giàn, vừa tiết kiệm công sức, tiết kiệm chi phí lại tận dụng được diện tích đất nên hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn hẳn.

Vụ đông năm nay gia đình Nguyễn Trọng Thịnh làm 1,5 sào dưa chuột, suốt 4 năm qua gia đình ông chưa bao giờ phải lo chuyện đầu ra. Dưa được thu hoạch đến đâu thì được thương lái mua ngay tại ruộng đến đó, ông Thịnh cũng như những nông dân làng Phan rất phấn khởi.

Từ khi cây dưa chuột ra hoa cho đến khi thu hoạch người dân chỉ bắt sâu bằng hình thức thủ công. Ảnh: Th.P

Dưa chuột làng Phan giá cao nhưng vẫn đắt hàng là nhờ việc bà con nông dân nơi đây sản xuất sạch, mang lại sản phẩm an toàn đến người tiêu dùng. Bắt đầu từ lúc cây dưa ra hoa cho đến khi thu hoạch người dân chỉ bắt sâu bằng hình thức thủ công và hạn chế côn trùng gây hại bằng bẫy thảo dược. Do đó, đảm bảo an toàn cho dưa, cho chính người trồng, được thị trường đón nhận.

Khi vừa thu hoạch xong lúa hè thu, người dân làng Phan cày ải, lật đất thành vồng rồi xuống giống. Trên các vồng đất vẫn nguyên gốc rạ, việc này vừa giữ ẩm cho cây dưa, hạn chế cỏ, vừa giúp quả dưa tránh tiếp xúc trực tiếp với đất, không bị thối, úng.

Dưa chuột trồng không cần leo giàn ở làng Phan thu hoạch đến đâu bán sạch đến đó. Ảnh: Th.P

Nếu làm giàn cho dưa thì tốn công, diện tích, lại mất thêm tiền đầu tư ban đầu. Ban đầu chỉ một vài hộ làm thí điểm, đến nay, sau khi thấy hiệu quả vượt trội, người dân làng Phan đã ứng dụng đại trà cách trồng dưa không làm giàn, diện tích ngày càng mở rộng.

Hiện tại toàn xã Hưng Tân có 12ha dưa chuột vụ đông, chủ yếu tập trung ở làng Phan, giá trị kinh tế mang lại hơn 2 tỷ đồng mỗi vụ.