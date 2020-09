Cá linh non bé tí bằng đầu đũa, vì sao giá tới 200.000 đồng/kg mà thương lái vẫn mua hết?

Cá linh non đã bắt đầu xuất hiện ở đầu nguồn An Giang.

Hàng năm, đặc sản cá đồng theo nguồn nước sẽ đổ về miền Tây, trong đó cá linh non thường xuất hiện nhiều ở các tỉnh giáp biên giới Campuchia như: An Giang, Đồng Tháp và Long An. Đây là loài cá chỉ xuất hiện một năm một lần trong những tháng mùa lũ, từ cuối tháng 7 đến hết tháng 11.

Năm nay, lũ vùng ĐBSCL về muộn hơn so với các năm trước khoảng 1-1,5 tháng, vì vậy đến thời điểm hiện nay cá linh non mới xuất hiện được 1-2 tuần.

Cá linh non được ngư dân ở đầu nguồn tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Long An… đánh bắt hiện được bán với giá 150.000 – 160.000 đồng/kg (đối với cá linh làm sạch ruột); cá linh non còn sống giá 100.000 - 120.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, tại các nhà hàng, quán ăn cá linh non làm sạch ruột được bán với giá cao gấp đôi, từ 200.000- 220.000 đồng/kg, mà phải đặt trước mới có bán cho thực khách.

Đánh bắt cá linh bằng dớn, là loại lưới cưới có chiều dài từ 100-150m. Cá linh non đánh bắt xong được đổ vào khoang xuống để giúp cá tươi ngon. Ảnh: Tư liệu

Vì sao cá linh non bé tí mà có giá cao như vậy? Một số thương lái cho biết: Thời điểm này cá linh non chỉ lớn bằng đầu đũa, người dân chủ yếu đánh bắt cá dưới sông và kênh rạch nhưng số lượng rất ít, chỉ bằng 2 phần 10 so với năm ngoái, vì hiện nay nước lũ vẫn chưa lên đồng.

Anh Nguyễn Văn Ao, người chuyên đánh bắt cá linh mùa lũ ở xã Phú Hội, huyện An Phú (An Giang) cho biết: Đến thời điểm này chưa thấy lũ về, gia đình có 3 miệng dớn đặt dưới sông mỗi ngày chỉ kiếm khoảng 4 đến 5 kg cá linh non. Vì vậy, đánh được ký cá linh nào là thương lái đến tận nhà mua hết.

Cá linh chế biến được nhiều món ăn ngon nhưng cá linh non được xem là ngon nhất nên mấy năm gần đây cá linh non luôn được ưa chuộng, bán với giá cao.

Cá linh non còn sống được bán với giá từ 100.000 đồng, còn tại nhà hàng giá cá linh lên tới 200.000-220.000 đồng/kg, mà phải đặt trước mới có. Ảnh: Tư liệu

Thông thường tháng 8 cá linh non đã xuất hiện nhưng thời gian gần đây mùa lũ tràn về An Giang nước đang thấp dần, mực nước lũ không cao như trước đây nên nguồn cá linh và các loài cá khác cũng hao hụt theo.



Thời điểm tháng 8, bà con đã bắt đầu mong ngóng cá linh nhưng mãi đến tận bây giờ, cá mới bắt đầu xuất hiện ở đầu nguồn An Giang nên bà con cũng rất phấn khởi.

Bà Lê Thị Tú, tiểu thương ở chợ Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú (An Giang) cho biết thêm: Hai năm trở lại đây không hiểu vì sao lũ về muộn và nhỏ nên các loại cá đồng trở nên khan hiếm. Chứ 3-4 năm về trước, vào thời điểm này tại vùng biên giới An Phú nước đã ngập tràn đồng trắng xóa, cá linh non đầu mùa xuất hiện rất nhiều, người dân vùng biên đi đánh bắt mang đến chợ xã cũng vài trăm kg/ngày.

Cá linh mùa lũ thường được các tiểu thương thu mua mang đi tiêu thụ cho các chợ đầu mối lớn ở các tỉnh như Vĩnh Long, TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh…