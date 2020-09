Cá linh non-sản vật trời ban mùa nước nổi đã xuất hiện ở tỉnh An Giang

Ông Nguyễn Văn Thu, ngư dân ở xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho biết, năm rồi lũ về muộn và mực nước thấp nên lượng cá linh non cũng ít ỏi theo. Với kinh nghiệm lâu năm sống chung với lũ, ông Thu không hi vọng gì mùa lũ này có nhiều tôm cá.

Hiện giá cá linh non con to bằng đầu đũa còn sống bán với giá từ 70.000 đồng trở lên, cá linh đã làm rồi bán tại chợ giá từ 250.000 - 400.000 đồng/kg, cao gấp hai lần so với mù lũ năm 2018.