Cà Mau: Người phụ nữ báo bị lừa 140 triệu đồng từ một cuộc điện thoại của người lạ

Ngày 1/12, ông Phạm Quốc Việt – Trưởng Công an phường 5, TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Tuyết Hồng (SN 1954, khóm 6, phường 5) về việc bị lừa hết số tiền tiết kiệm từ cuộc điện thoại của người lạ tự xưng là nhân viên điện lực. Công an phường 5 đang làm thủ tục chuyển đơn của bà Hồng lên Công an TP.Cà Mau để tiếp tục xử lý.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Tuyết Hồng kể: "Vào ngày 8/11, tôi có nhận một cuộc điện thoại của người lạ xưng là nhân viên điện lực. Người này nói tôi nợ tiền điện hơn 58 triệu đồng và đang chuyển Công an TP.HCM điều tra".

Hoá đơn rút và chuyển tiền vào số tài khoản của người lạ sau khi nhận cuộc gọi của bà Hồng. (Ảnh: CTV).

Không tin đây là sự thật, bà Hồng đã phản bác lại. Tuy nhiên, để kiểm chứng thông tin bà Hồng đang bị điều tra về hành vi nợ tiền điện, người này đã kết nối máy với một người xưng là thiếu úy T Công an TP.HCM.

Theo bà Hồng, người gọi điện ban đầu nói bà đang bị điều tra về việc nợ tiền điện, nhưng khi nói chuyện với người xưng là thiếu uý công an người này dẫn dắt bà nhiều câu chuyện khác.

"Ðỉnh điểm là người này nói tôi liên quan đến một đường dây buôn bán ma tuý và đang bị điều tra. Nếu tôi không hợp tác phục vụ công tác điều tra thì ngay trong chiều hôm đó sẽ cho lực lượng xuống bắt và di lý về TP.HCM", bà Hồng cho biết.

Theo lời bà Hồng, bà là cán bộ hưu trí, không quen biết ai ở TP.HCM, càng không liên quan gì đến chuyện phạm pháp. Tuy nhiên, nghe đến chuyện sẽ bị bắt bà rất sợ. "Tôi cũng nghĩ rằng bản thân không làm thì không sợ, nên chấp nhận trả lời những câu hỏi qua điện thoại của người này", bà Hồng chia sẻ.

Các số điện thoại gọi cho bà Hồng được bà lưu lại. (Ảnh: CTV).

Qua lời bà Hồng, người này đã dọ hỏi bà nhiều vấn đề như có xe, đất, nhà cửa, tiền gửi tiết kiệm. Sau khi biết bà Hồng có tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng, người này liền yêu cầu bà phải lập tức đến ngân hàng rút hết số tiền trên, chuyển vào tài khoản cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xác minh nguồn tiền trên có sạch hay không. Nếu kiểm tra không liên quan đến vụ án thì sẽ chuyển trả lại bà ngay. Nếu không thực hiện sẽ áp dụng những biện pháp "cứng" đối với bà Hồng.

"Nghe những lời đe doạ, đầu óc tôi cũng lú lẫn. Tôi hoang mang, không còn suy nghĩ gì được, nên sau đó tôi đã đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền tiết kiệm 140 triệu đồng để chuyển về số tài khoản 12910000428803, tên Hoàng Khánh Châu. Đây là số tiền tôi tiết kiệm trên 10 năm", bà Hồng thông tin.

Tuy nhiên, từ lúc chuyển tiền đến nay, bà Hồng không thấy họ chuyển trả lại và không liên lạc được nhóm người này. Nhận thấy mình bị lừa gạt nên bà Hồng đã có đơn tố giác gửi công an địa phương để can thiệp xử lý.