Cà Mau: Xét xử lưu động người đàn ông tổ chức cho ngư dân Việt Nam ra nước ngoài đánh bắt trái phép

Sáng 6/5, TAND huyện Trần Văn Thời xét xử lưu động đối với Phạm Văn Nghệ tại cửa biển thị trấn Sông Đốc về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép". Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt 2 năm tù giam đối với Nghệ về tội danh nêu trên.

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Phạm Văn Nghệ quen biết với Lê Thị Đẳng (tên khác Nguyễn Thùy Trang, sinh sống ở Malaysia). Thời gian sau, Lê Thị Đẳng thuê Nghệ sang Malaysia làm tài công, đồng thời nhờ Nghệ tìm thêm ngư phủ ở Việt Nam đưa sang Malaysia để đánh bắt thủy sản.

Ảnh: An An

Nghệ sau đó đã liên hệ với một người đàn ông tên Khánh tìm được 6 ngư phủ gồm: Phạm Văn Út, Danh Hiền, Đào Quốc Dương, Ngô Doãn Công, Nguyễn Chí Tâm và Nguyễn Văn Lam chuẩn bị đưa sang Malaysia.

Tối ngày 9/2/2023, tàu cá do Nghệ và Đẳng tổ chức xuất phát trên vùng biển ngoài khơi gần cửa biển Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời để vượt biên sang Malaysia. Con tàu mà Nghệ tổ chức đưa người vượt biên có số hiệu KG-94137-TS được Lê Thị Đẳng mua lại của ngư dân tỉnh Kiên Giang.

Đến ngày 13/2/2023, Nghệ cùng 5 ngư phủ được Lê Thị Đẳng đón tại Malaysia và tổ chức đưa ra cửa biển EnDau thuộc Malaysia để xuống tàu cá KG-94137-TS – đây là con tàu được nhóm người của Nghệ đưa sang nước bạn bằng đường biển trước đó. Lúc này, con tàu đã được Lê Thị Đẳng "phù phép" cho sơn sửa thành tàu cá Malaysia, với biển kiểm soát là PAF4860.

Ảnh: An An

Tuy nhiên, hai tháng sau khi điều khiển tàu ra vùng biển Malaysia đánh bắt, giữa Nghệ và Lê Thị Đẳng xảy ra mâu thuẫn, vì Nghệ cho rằng Đẳng không giữ lời hứa ăn chia theo thỏa thuận ban đầu.

Đến ngày 24/4/2023, Nghệ cho tàu cá chạy về Việt Nam, nhưng phải neo đậu lại khi cách cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời khoảng 4 hải lý do máy hư.

Sau đó, con tàu cùng những người trên tàu bị lực lượng thuộc Đồn biên phòng Sông Đốc phát hiện và đưa vào bờ, lập biên bản.

Ngày 14/9/2023, Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án "Tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép". Đến ngày 7/11/2023, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can đối với Phạm Văn Nghệ, bắt tạm giam từ ngày 27/11/2023 đến nay.