Cả nước có bao nhiêu cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV?

Nỗ lực hết mình xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri, nông dân cả nước

Theo danh sách cử tri được công bố, ở Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ông Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được Bộ Chính trị giới thiệu là đại diện của giai cấp nông dân Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, được Ủy ban Bầu cử quốc gia phân công về ứng cử tại tỉnh An Giang.

Ông Lương Quốc Đoàn (bìa phải) cùng các đại biểu xem danh sách niêm yết tại đơn vị bầu cử số 2 ở An Giang.

Lần đầu tiên được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với vai trò là đại diện của giai cấp nông dân Việt Nam, ông Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN cho biết: "Đây là vinh dự lớn nhưng đồng thời cũng là một trọng trách rất lớn đối với cá nhân tôi. Sau khi được giới thiệu, tôi đã rất trăn trở, làm thế nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, để đáp ứng được sự tín nhiệm của cử tri nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội.

Ông Lương Quốc Đoàn- Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN báo cáo chương trình hành động với bà con cử tri huyện Chợ Mới ngày 10/5.



Nếu được trúng cử, trước hết, tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, dành nhiều thời gian để để hiểu rõ hơn cuộc sống, những tâm tư nguyện vọng của cư tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, với các cấp chính quyền, cơ quan, bộ, ban, ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp - nông dân - nông thôn.

Trên cương vị là người đại diện cho tổ chức chính trị xã hội lớn nhất của giai cấp nông dân, tôi sẽ thực hiện một cách đầy đủ, có trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, nhất là trong hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát tối cao các hoạt động của các cơ quan Nhà nước; trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đến quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân".

Đề xuất chính sách hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thanh Xuân – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hồ Chí Minh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 8 (Bình Chánh và Q.6).

Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Xuân trao quà cho các hội viên nông dân khó khăn trong dịp Tết nguyên đán 2021.

Với chương trình hành động, bà Xuân cho biết, là Chủ tịch Hội ND TP, bà sẽ tham gia ý kiến để Quốc hội có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp, giải quyết các vướng mắc, tạo cơ chế để TP hội nhập, phát triển.

Trong đó, tập trung chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, phát triển nông nghiệp xanh, sạch, thông minh, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

Bà Xuân cũng đau đáu với các chính sách an sinh xã hội. Là ứng cử viên nữ, bà cho biết, rất quan tâm đến việc đề xuất các chính sách an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; chăm lo bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em, như: sức khỏe, học tập, đào tạo nghề, việc làm, thu nhập, phát triển kinh tế, tham gia giám sát Luật phòng chống bạo lực gia đình; chính sách đối với cán bộ cơ sở, người có công, đồng bào dân tộc, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Quan tâm hội viên nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số

Tại tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Hội ND tỉnh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 1 (các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn và Lục Nam). Ông Thi cho biết: "Với trách nhiệm là người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội đại diện cho đông đảo giai cấp nông dân của tỉnh Bắc Giang, tôi ý thức được vai trò, trách nhiệm nặng nề của mình".

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Định và Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Thi thăm mô hình trồng vải thiều của hội viên nông dân huyện Lục Ngạn.

Ông Thi đã chuẩn bị rất kỹ chương trình hành động của mình và cũng được lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đánh giá cao.

Theo chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, ông sẽ luôn nắm chắc thực trạng nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nhất là các chính sách mới của tỉnh, những tiềm năng, lợi thế, những băn khoăn, trăn trở, bức xúc của nông dân.

Đồng thời, làm rõ những vấn đề bất cập trong thực hiện các Nghị quyết, cơ chế chính sách của tỉnh để phản ánh với Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân.

Đối với bộ phận nông dân vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang sẽ có kế hoạch riêng cùng các cấp hội, phối hợp các ngành, địa phương tổ chức hướng dẫn, tập huấn, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất kinh doanh cho nông dân.

Nhiều cán bộ, hội viên nông dân được tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH

Tại một số tỉnh, thành phố khác cũng có cán bộ của Hội Nông dân ứng cử đại biểu Quốc hội, đó là trường hợp: Bà Hà Hồng Hạnh sinh năm 1976, quê Khánh Hòa, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế thủy sản, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa.

Ông Trương Thanh Hòa, sinh năm 1972, quê Phú Yên, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh; công tác tư tưởng, hiện là Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Ông Bùi Văn Thanh sinh năm 1985, quê Thanh Oai, Hà Nội; tốt nghiệp đại học chuyên ngành triết học, hiện đang là Chuyên viên Ban Tuyên giáo Hội Nông dân TP.Hà Nội.

Nhiều cán bộ, hội viên nông dân ở cơ sở được tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH

Ông Trần Tuấn Thanh, sinh năm 1988, quê Cà Mau, tốt nghiệp đại học chuyên ngành xã hội học; hiện đang là Chuyên viên Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Cà Mau.

Ông Trần Văn Năm sinh năm 1985, quê Bắc Giang, Chi hội phó Chi Hội Nông dân thôn Tè, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Ông Trương Văn Ánh là Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Hồ Quế xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Đáng chú ý, tại Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn (tỉnh miền núi phía Bắc) có 3 nữ cán bộ Hội Nông dân cùng ứng cử đại biểu Quốc hội. Đó là: Bà Hoàng Thị Huế sinh năm 1976, quê Lạng Sơn, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp; hiện Trưởng ban xây dựng Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn. Bà ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 Lạng Sơn.

Bà Chu Thị Hồng Thái sinh năm 1984, quê Lạng Sơn; tốt nghiệp đại học chuyên ngành hành chính học; hiện là Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân Lạng Sơn.

Chị Hoàng Thị Hải Yến sinh năm 1992, quê Lạng Sơn; tốt nghiệp đại học chuyên ngành hành chính học, hiện là Chuyên viên Ban Kinh tế -Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn. Cả 2 trường hợp đều ứng cử ở đơn vị bầu cử số 2.