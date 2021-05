Sóc Trăng: Phát triển 70 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, giúp hơn 10.000 hội viên, nông dân có việc làm

Từ các dự án vay vốn quỹ, Hội Nông dân (ND) tỉnh Sóc Trăng đã hỗ trợ nông dân phát triển nhiều sản phẩm nông nghiệp tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Xây dựng 70 mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm

Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Sóc Trăng Phạm Chí Nguyện cho biết: Thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND", hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Sóc Trăng triển khai nhiệm vụ cụ thể đến tất cả Hội ND huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh còn xây dựng kế hoạch phát triển nguồn vốn Quỹ HTND; thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức tập huấn nghiệp vụ và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển nguồn quỹ cho các địa phương.

Trong 10 năm qua, tổng vốn Quỹ HTND cho vay quay vòng đạt trên 50 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 10.752 lượt hội viên, nông dân. Ngoài ra, Hội ND các cấp còn tham gia thành lập mới 93 hợp tác xã, nâng tổng số lên 184 hợp tác xã. Trên địa bàn tỉnh thành lập mới được 63 tổ hợp tác, nâng tổng số lên 1.129 tổ hợp tác, diện tích sản xuất 18.658ha.

Cùng với cho vay vốn Quỹ HTND, các cấp Hội ND tỉnh Sóc Trăng tích cực đưa các sản phẩm OCOP, đặc sản nổi tiếng của tỉnh Sóc Trăng tham gia các hội chợ để giới thiệu, quảng bá. Ảnh: M.H

Các cơ sở Hội ở Sóc Trăng đã vận động 133.680 hộ hội viên, nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và có 79.752 hộ được công nhận, chiếm 59,7% so với hộ đăng ký, đạt chỉ tiêu Trung ương hội giao.

Từ nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng được 70 mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được xây dựng như: Mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã An Thạnh 2 (Cù Lao Dung); phát triển vườn sầu riêng theo chuỗi liên kết sản xuất, xã Ba Trinh (Kế Sách)…

Cùng với đẩy mạnh tăng trưởng Quỹ HTND, Hội ND tỉnh cũng phối hợp tổ chức chuyển giao khoa học, kỹ thuật đối với một số mô hình trồng dưa hấu dưới chân ruộng, trồng cây ăn trái, nuôi tôm thẻ, nuôi artemia, trồng màu, trồng nông sản nghịch mùa... Đây là những hoạt động được đánh giá thành công và có định hướng nhân rộng.

Phát triển các sản phẩm OCOP

Đáng chú ý, các cấp Hội còn sử dụng Quỹ HTND gắn với Chương trình OCOP về phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở địa phương theo chuỗi giá trị do các doanh nghiệp, hộ sản xuất và kinh tế tập thể thực hiện. Điển hình như dự án vay vốn Quỹ HTND để chế biến cá khô đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã tạo điều kiện giúp hàng chục hộ nông dân thị trấn Trần Đề (huyện Trần Đề) phát huy thế mạnh địa phương, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập.

Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND" cũng đã góp phần thu hút trên 20.000 nông dân Sóc Trăng tham gia vào tổ chức hội, nâng tổng số hội viên trên toàn tỉnh hiện nay lên 133.511 hội viên, chiếm 59,8% so với hộ nông dân.



Ông Ngô Khắc Vũ - Chủ tịch Hội ND thị trấn Trần Đề cho biết: Nguyên liệu tại địa phương dồi dào, nhu cầu của thị trường ngày càng tăng cao cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự miệt mài chịu khó của người dân là những yếu tố mang lại cho Làng khô biển Trần Đề danh tiếng xa gần. Với nhiều lợi thế phát triển Làng khô biển Trần Đề, chính quyền địa phương đã hình thành nghị quyết và đưa việc phát triển làng khô biển trở thành một trong những mục tiêu ngành nghề chính phát triển kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, thời gian tới, các cấp Hội ND tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo nguồn Quỹ HTND theo phương châm xã hội hóa, tranh thủ tối đa nguồn vốn vận động từ các tổ chức và cá nhân đóng góp. Phấn đấu Hội ND tỉnh xây dựng được Quỹ HTND với nguồn vốn đạt 5 tỷ đồng/năm, 100% Hội ND huyện, thị xã, thành phố xây dựng được Quỹ HTND với nguồn vốn đạt 300 triệu đồng/năm/đơn vị và 100% Hội ND cấp xã vận động tạo nguồn vốn Quỹ HTND đạt mức 50 triệu đồng/năm/đơn vị. Mặt khác, chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, dự án theo hướng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, gắn với thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp.