Ca sĩ Will.i.am - thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Black Eyed Peas đã chính thức phát hành bài hát mang tên "Yes She Can" nhằm ủng hộ ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ là bà Kamala Harris. Ca khúc được tung ra ngay trước cuộc bầu cử quan trọng, nơi bà Kamala Harris sẽ đối đầu với ứng cử viên Đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump.

Sản phẩm âm nhạc mới này không chỉ là một lời kêu gọi bầu cử mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết và hy vọng.

Ca sĩ da màu viết ca khúc đặc biệt ủng hộ bà Kamala Harris

Ca khúc "Yes She Can" của ca sĩ Will.i.am - thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Black Eyed Peas, ủng hộ bà Kamala. Clip: Will I Am.

Video âm nhạc được Will.i.am đăng tải trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội khác như Instagram, nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Trong video, khán giả có thể thấy hình ảnh người dân đang tích cực tham gia bỏ phiếu tại các điểm bầu cử, biểu tượng Tượng Nữ thần Tự do và một cô gái trẻ vẫy cờ Mỹ. Ngoài ra, còn có hình ảnh các cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội với những tấm biển mang thông điệp mạnh mẽ về quyền lựa chọn cá nhân.

Lời bài hát "Yes She Can" mang đến thông điệp về sự kiên trì và khả năng của phụ nữ trong việc đạt được những vị trí cao nhất trong xã hội. Will.i.am đã thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Kamala Harris và khả năng của bà trong việc truyền cảm hứng và thay đổi cuộc sống của nhiều người.

Trong lời bài hát, anh nhấn mạnh: "Mẹ ơi, có chuyện gì với nước Mỹ vậy? Tại sao chúng ta không thể hòa thuận ở Mỹ? Có điều gì đó đang xảy ra ở Mỹ". Đây là lời nhắc nhở về sự chia rẽ sâu sắc hiện tại trong xã hội Mỹ và mong muốn hướng tới sự hòa hợp.

Sản phẩm âm nhạc mới không chỉ là một lời kêu gọi ủng hộ bà Kamala trong ngày bầu cử Mỹ 2024 mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết và hy vọng của thành viên nhóm Black Eyed Peas. IG.

Trong Instagram, Will.i.am viết rằng: "Đây là một bài hát tình cảm ca ngợi Kamala Harris và sức mạnh của mỗi người... Với ngày bầu cử sắp đến gần, tôi muốn đánh dấu cuộc vận động và tạo ra một lời kêu gọi hành động, một lời hứa về những gì chúng ta có thể đạt được cùng nhau".

Bài hát và video cũng nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong nhiều lĩnh vực xã hội, từ chính trị đến khoa học, từ giáo dục đến kinh doanh, khẳng định vai trò không thể thiếu của họ trong sự phát triển chung của xã hội.

Will.i.am và bài hát "Yes She Can" không chỉ là một phần của chiến dịch tranh cử mà còn là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tham gia vào quá trình dân chủ và bầu cử. Qua đó, anh kêu gọi mọi người, đặc biệt là phụ nữ, hãy bỏ phiếu cho quyền lợi và tương lai của mình.

Câu chuyện của Kamala Harris và bài hát "Yes She Can" vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng, kêu gọi sự kiên cường và hy vọng trong giai đoạn khó khăn, khuyến khích mọi người bỏ phiếu không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng và tương lai của đất nước.