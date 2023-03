Ca sĩ Duy Mạnh: "Một nghệ sĩ ngôi sao phải luôn thấy mình may mắn, hạnh phúc, lý do gì mà khóc" Ca sĩ Duy Mạnh: "Một nghệ sĩ ngôi sao phải luôn thấy mình may mắn, hạnh phúc, lý do gì mà khóc"

Nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh là nghệ sĩ tiếp theo lên tiếng sau khi Trấn Thành khóc và "mời" khán giả "nếm thử hào quang rực rỡ" tại buổi ra mắt dự án mới của Đàm Vĩnh Hưng.

Bình luận 0