Mai Tài Phến đóng vai Võ Tòng phim "Đất rừng phương Nam" khiến dân mạng "dậy sóng"

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng xác nhận, Mai Tài Phến tham gia dự án điện chuyển thể từ nguyên tác cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi. Nhân vật có nhiều cảnh hành động, đánh võ, phù hợp tạo hình của Mai Tài Phến.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết, nhân vật Võ Tòng trong Đất phương Nam - phiên bản truyền hình năm 1997 đã tạo ấn tượng sâu đậm với đông đảo khán giả. Tuy nhiên, anh nghĩ người xem có thể sẽ bất ngờ với diễn xuất của Mai Tài Phến trong phim này không giống như những gì khán giả đã biết về nam diễn viên.



Mai Tài Phến khiến dư luận "dậy sóng" khi được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trao cho cơ hội đóng vai Võ Tòng phim "Đất rừng phương Nam". Ảnh: FBNV



Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng cho biết mình đã từng tuyển nhiều diễn viên cho vai Võ Tòng nhưng không phù hợp. Vô tình thấy một bức ảnh của Mai Tài Phến, anh mời lên casting và sau đó quyết định chọn nam diễn viên. Nhân vật Võ Tòng là tuyến vai thứ chính, dự kiến sẽ xuất hiện trong phần một và còn nhiều "đất" diễn hơn ở phần hai với mối tình cùng Út Trong.

Mai Tài Phến (sinh năm 1991, quê Bạc Liêu) được sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghề kinh doanh. Diễn viên tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 2016, làm tự do. Năm 2017, Mai Tài Phến đoạt giải quán quân Gương mặt điện ảnh. Anh được công chúng chú ý nhiều khi tham gia diễn xuất trong MV Em gái mưa của Hương Tràm, MV Đừng hỏi em của Mỹ Tâm. Năm 2019, Mai Tài Phến tham gia phim điện ảnh Chị trợ lý của anh, đóng cặp với Mỹ Tâm. Năm 2022, anh đóng chính trong web-drama Bình Báo do chính anh đạo diễn và biên kịch.

Võ Tòng là một người đàn ông giỏi võ và nghĩa hiệp. Ảnh: TL

Trong bản truyền hình năm 1997, Võ Tòng do diễn viên Lê Quang đóng với vẻ ngoài phong trần, tính cách can trường, hồn hậu. Nhân vật này trở thành hình tượng đẹp trong ký ức nhiều thế hệ khán giả, bên cạnh các nhân vật khác như bé An (Hùng Thuận), thằng Cò (Phùng Ngọc), ông Ba bắt rắn (Mạnh Dung), bác Ba Phi (nhà văn Mạc Can).

Ngay khi biết thông tin Mai Tài Phến vào vai Võ Tòng trong phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Không ít người cho rằng, vai diễn này không phù hợp với diện mạo điển trai của nam diễn viên. Khán giả có tên Crazy Buffalo nhận định: "Mai Tài Phến có lẽ sẽ là Võ Tòng "ẻo lả" nhất mọi thời đại".

Khán giả Phượng Vỹ nhận xét: "Mai Tài Phến trông quá lãng tử và khi vào vai Võ Tòng phim "Đất rừng phương Nam" thì tôi nghĩ không hợp. Theo tôi, Võ Tòng phải mạnh mẽ, mang khí chất của anh hùng hảo hán nhưng nhân vật này phải mộc mạc, hơi cục mịch chút càng tốt".

Khán giả Nguyễn Kiên bình luận: "Tôi nghĩ việc lựa chọn diễn viên Mai Tài Phến e là khó chinh phục được những khán giả đã từng xem bộ phim truyền hình kinh điển Đất Phương Nam".

Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ sự kỳ vọng ở quyết định của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Khán giả Phương Nam cho hay: "Mai Tài Phến vào phim rồi sẽ được hóa trang cho phù hợp, chỉ có làn da phải đen sạm mới ổn. Người thì nói Vinh Râu phù hợp nhưng tôi thấy ngoại hình Vinh không ổn. Phù hợp nhất có lẽ là Huỳnh Đông, không cần hóa trang nhiều. Tóm lại, tôi nghĩ khán giả nên tôn trọng quyết định của đạo diễn và chờ xem phim thôi".

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (áo xanh ở giữa) áp lực với dự án phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam". Ảnh: FBNV

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ rằng, dự án này khiến anh áp lực nhưng đồng thời cũng có điểm lợi là được công chúng sớm quan tâm. Diễn viên giống nhân vật là một thế mạnh nhưng nghề đóng phim cũng cần người có khả năng thay đổi, biến hóa. Nam đạo diễn cho rằng, một nền điện ảnh muốn phát triển cần những người thích trải nghiệm, thử thách mới trong nghề.

Dù có rất nhiều lo lắng cho lựa chọn của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhưng gần đây Mai Tài Phến ghi dấu trong lòng khán giả khi thủ vai tay giang hồ có tiếng trong quá khứ và rút lui ở ẩn, sống với con trai nuôi 6 tuổi, hành nghề thợ may trong web-drama Bình Báo. Đây là vai diễn có nhiều phân cảnh hành động đẹp mắt nên người hâm mộ dự đoán, trong phim Đất rừng phương Nam, nam diễn viên có thể sẽ thể hiện hình ảnh khác với những gì khán giả đã biết trước đây.