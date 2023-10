Ca sĩ LyLy: "Anh Tú là một người ấm áp, ai bên cạnh anh ấy sẽ rất thoải mái"

Mới đây, ca sĩ LyLy cho ra mắt EP (đĩa nhạc có số ca khúc ngắn hơn album) mang tên LoveLy. Đây là một sản phẩm âm nhạc mang chủ đề tình yêu với chùm 5 bài: Ngủ đông; Cho em xin lỗi đi mà; Tình yêu so cute; Tại sao anh nhận lời và Sau cơn mưa trời lại sáng. Các bài hát đi theo mạch cảm xúc thống nhất từ cô gái gặp được tình yêu, hạnh phúc, tổn thương đến khi chia tay và tự chữa lành bản thân.

Nhân dịp này, PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với LyLy về chặng đường âm nhạc của cô cũng như những tin đồn xung quanh câu chuyện tình cảm của cô và ca sĩ Anh Tú.

Nữ ca sĩ LyLy. (Ảnh: NVCC)

Tôi không muốn kể lể về những khó khăn

Trường Giang nói tiền làm MV cho sản phẩm âm nhạc của LyLy đủ mua được một căn nhà ở quận 9. Bạn có thấy mình quá liều lĩnh khi dồn nhiều tiền bạc để phát hành sản phẩm âm nhạc ở thời điểm này?

- Thú thật là tôi không ngờ tháng này nhiều người ra nhiều sản phẩm âm nhạc mới tới vậy. Việc ra mắt MV và EP LoveLy là điều tôi đã dự định từ lâu, đến giờ mới hoàn thành cũng đã là hơi trễ. Vả lại, xét cho cùng, mình đâu mãi tránh cái này cái kia được. Nếu cứ tránh thì sẽ không bao giờ dám ra sản phẩm.

Có những khó khăn gì trong chặng đường hoàn thiện EP LoveLy khiến LyLy phải lùi lịch ra mắt?

- Đương nhiên là có, nhưng tôi nghĩ đó là điều bất kỳ nghệ sĩ nào cũng gặp phải. Tôi không muốn kể lể để khán giả vì thương mình nên mới nghe. Tôi hi vọng EP lần này cũng như món quà tinh thần dành tặng cho tất cả người yêu quý mình và cả những ai chưa yêu quý mình.

Không ít ca khúc của LyLy có chủ đề... thất tình. Tại sao bạn lại chọn nội dung này?

- Dù có viết về những đổ vỡ trong tình yêu, những sáng tác của tôi không mang cảm giác bi lụy, tiêu cực. Trong các ca khúc đó luôn có những giai điệu tươi vui, mang đến cho người nghe một nguồn năng lượng tích cực, lạc quan. Âm nhạc là thứ được viết bằng những cảm xúc, cảm xúc của người nghệ sĩ thì có lúc vui, lúc buồn. Đương nhiên, không phải tất cả những câu chuyện tôi gửi gắm trong ca khúc đều là trải nghiệm của tôi. Nếu như vậy thì mình không thể nào đủ trải nghiệm để viết nhạc được.

LyLy tại gameshow "The Next Stage" .(Ảnh: NVCC)

Tôi không định tham gia thêm gameshow nào tại Trung Quốc

Sau thành công của Chi Pu tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, LyLy cũng lên đường sang Trung Quốc tham gia gameshow âm nhạc The Next Stage. Thế nhưng, dường như sự xuất hiện của bạn lại không mang lại nhiều hiệu ứng?

- Rất khó để so sánh giữa tôi và chị ấy. Trước hết, đó là 2 cuộc thi khác nhau. Tiếp nữa, chúng tôi cũng đã đều cố gắng trong từng giây phút. Tôi rất ngưỡng mộ chị Chi Pu trong cuộc thi vừa rồi nhưng cũng cảm thấy không phải mình thiếu nỗ lực. Có điều trong khoảnh khắc nào đó tôi đã thiếu may mắn, do vậy không thể đi tiếp cuộc chơi. Thay vì buồn bã, tôi tập trung trau dồi bản thân, hy vọng khán giả sẽ nhìn nhận để đưa ra những nhận định khách quan nhất.

Một số ý kiến cho rằng, LyLy thiếu hoạt bát trong chương trình The Next Stage. Bạn đánh giá sao về bình luận này?

- Trong khi các tỷ tỷ trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đều có khả năng nói tiếng Anh thì đa số thí sinh của The Next Stage đều không thuần thục ngoại ngữ. Tôi đương nhiên không nói được tiếng Trung, lúc nào cũng có máy dịch hoặc người phiên dịch đi cùng, việc giao tiếp giữa ca sĩ luôn phải thông qua người thứ ba, cũng bởi vậy sự kết nối không hề dễ.

Tuy vậy cũng phải nói thêm là nhìn trên tivi thì vậy thôi, sau khi máy quay tắt đi, chúng tôi ở nhà chung tụ tập rất vui vẻ, cùng nhau ăn uống, trò chuyện. Khi đó, tôi có thể dùng điện thoại để dịch, còn lúc ghi hình thì hạn chế điều đó.



Nghe nói, sau chương trình LyLy cũng nhận được những lời mời khác?

- Đúng vậy. Tuy nhiên, tôi thấy sự góp mặt của mình với các cuộc thi tại nước bạn như thế là đủ. Giờ là lúc tôi tập trung cho sự nghiệp và những dự án cá nhân. Trong tương lai, có thể sẽ có các phần kết hợp giữa tôi và các bạn thí sinh tham gia The Next Stage, chứ không phải là một gameshow nữa.

LyLy và Anh Tú có nhiều khoảnh khắc tình cảm, gắn bó. (Ảnh: NVCC)

Tôi chưa hề nghĩ tới cưới xin

Gần đây, nhiều tin đồn cho biết LyLy và Anh Tú sẽ sớm kết hôn. Điều này liệu có chính xác?

- Anh Tú là một người ấm áp và luôn quan tâm tới mọi người. Nếu ai yêu anh hoặc mối quan hệ với anh thì chắc hẳn họ sẽ luôn cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ đó. Còn với tôi, hiện tại công việc vẫn là thứ tập trung ưu tiên hàng đầu. Tôi chưa hề nghĩ tới cưới xin.



Một người đàn ông như thế nào sẽ làm LyLy rung động?



- Rất khó nói. Nhiều khi chúng ta gặp một người có rất nhiều yếu tố mà chúng ta thích, ngưỡng mộ nhưng lại không có cảm xúc. Ngược lại, đôi khi tự nhiên ta thích một người trái hoàn toàn với suy nghĩ của mình. Tôi để cho nhân duyên quyết định.

Nếu nhân duyên đó chính là Anh Tú thì...?

- Anh Tú đã là người rất là thân với tôi rồi, bởi vậy nói có rung động hay không thì… bí mật. Đến lúc cần thiết thì tôi sẽ chia sẻ câu chuyện tình cảm của mình.

