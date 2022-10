Ca sĩ mặt nạ: Chỉ có một nhân vật bị lột mặt nạ trong đêm chung kết?

Hành trình tìm ra ngôi vị quán quân mùa đầu tiên của The Masked Singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ đang bước vào những chặng cuối. Top 4 gồm Tí Nâu, O Sen, Phượng hoàng lửa, Lady Mây sẽ cùng xuất hiện tại tập Chung kết được phát sóng vào ngày 05/11 tới.

Trái ngược với dự đoán, đêm Chung kết không phải thời điểm cả 4 ca sĩ lột bỏ mặt nạ, mà khán giả phải đợi tới ngày 19/11, khi đêm All-Star Concert diễn ra.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình "Ca sĩ mặt nạ". (Ảnh: NSXCC)

Tại đêm All-Star Concert, lần đầu tiên 15 mascot sẽ cùng trình diễn trên một sân khấu với những bản phối mới lạ. Ngoài ra, khán giả còn được trò chuyện, giao lưu với các nghệ sĩ, thay vì chỉ đón xem các màn trình diễn. Cuối cùng, Top 3 sẽ mở mặt nạ trong đêm công bố và trao giải.

Thông tin này gây tranh cãi đối với khán giả theo dõi chương trình, do sự kéo dài quá mức của "Ca sĩ mặt nạ" so với phiên bản gốc. Sau đêm Bán kết với màn rơi mặt nạ, hầu hết khán giả đã đoán ra danh tính của Phượng hoàng lửa - diva Hà Trần. Trong khi đó, tại một clip trên Tik Tok, danh tính của Lady Mây - Myra Trần cũng bị lộ diện. Các nghệ sĩ còn lại như O Sen hay Tí Nâu đều được gói gọn trong một số dự đoán. Trong khi nhiều khán giả háo hức bởi "Ca sĩ mặt nạ" chưa kết thúc, không ít người xem than phiền rằng chương trình quá dài, khi sự bất ngờ không còn lớn.

Màn biểu diễn xúc động của Tí Nâu, Tí Bros với ca khúc "Cho con được thay cha". (Nguồn: NSX).

Là giọng hát được Hội đồng cố vấn đánh giá cao sau các phần thi, nhân vật Lady Mây đang là một chiến binh được nhiều khán giả tin tưởng sẽ có kết quả tốt tập Chung Kết. Phượng hoàng lửa cũng khẳng định đẳng cấp với những màn biến hóa các hit trẻ quốc dân từ Hoa nở không màu đến mashup Em không là duy nhất - Có ai thương em như anh.

Trong khi đó, O Sen vẽ nên một màu sắc riêng biệt cho mình tại chương trình. Tí Nâu sở hữu khả năng sáng tạo bứt phá, dám liều lĩnh thử sức qua rất nhiều thể loại nhạc từ thánh ca đến cả những bản nhạc hit đình đám như Lạc trôi, Duyên mình lỡ... Không thể phủ nhận, sự góp mặt của những giọng ca thực lực đã giúp tăng sức lôi cuốn cho chương trình "Ca sĩ mặt nạ" mùa đầu tiên.

Trong bối cảnh các gameshow âm nhạc chất lượng thiếu vắng, gameshow tạp kỹ phát triển, The Masked Singer Vietnam (Ca sĩ mặt nạ) mang lại sức sống mới khi quy tụ những người chơi đều là những ca sĩ có tên tuổi và thực lực tại Vpop.

Tập Chung Kết The Masked Singer Vietnam – Ca Sĩ Mặt Nạ sẽ được phát sóng lúc 20h Thứ Bảy - 05/11 trên kênh truyền hình HTV2.