Ca sĩ Phú Lê vừa bị bắt giữ khiến dân mạng "dậy sóng" là ai?

Phú Lê (sinh năm 1980, quê Yên Bái) vốn là người không quá xa lạ với dân mạng và nhiều nghệ sĩ Việt. Giọng ca "Đời là thế thôi" có phong cách đeo nhiều trang sức có giá trị bằng vàng gây chú ý trên mạng xã hội.

Ngoài ra, Phú Lê còn ghi dấu khi ra mắt sản phẩm âm nhạc“Đời là thế thôi” thu hút lượng người xem đông đảo trên Youtube. Năm 2019, tên tuổi của Phú Lê được biết đến nhiều hơn khi bộ phim “Chạm mặt giang hồ” trên mạng do anh đảm nhận vai chính. Nội dung phim đề cập đến cuộc sống, tình huynh đệ và nghĩa khí trong giới giang hồ, về sự khó khăn, sóng gió của cuộc đời để tiến tới thành công, trở thành những người có ích cho xã hội.

Tuy không xác định nghệ thuật là công việc chính nhưng Phú Lê từng thừa nhận có duyên với diễn xuất.

Cũng trong thời điểm năm 2019, Phú Lê bất ngờ lọt top 10 “giang hồ lắm tiền, nhiều quan hệ” bậc nhất, nhì Việt Nam. Theo giới thiệu trong bảng xếp hạng này, Phú Lê là người đa tài, bản lĩnh và sống tình cảm. Về tài chính, sức mạnh, quan hệ và sức ảnh hưởng của Phú Lê đều lớn, thuộc hạng bậc nhất giới giang hồ Việt Nam.



Vợ của Phú Lê là Lã Thúy Kiều sinh năm 1985, ở Phú Đa, xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Hình ảnh vợ chồng Phú Lê bị cơ quan Công an bắt giữ tối 5/8 khiến dân mạng xôn xao.

Mới đây, thông tin vợ chồng ca sĩ Phú Lê bị cơ quan công an bắt giữ khiến cư dân mạng "dậy sóng". Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức bắt giữ vợ chồng Phú Lê vào khoảng 8h30 tối 5/8 tại nhà riêng trên địa bàn P.Hoàng Văn Thụ (Q.Hoàng Mai).

Trước đó, chị Trần Thị Đào (thường được gọi là hotgirl xăm trổ Đào Chile) cho biết, gia đình chị vừa bị một nhóm xã hội đến tận nhà hành hung. Theo chị Đào chia sẻ, chị quen hai vợ chồng Phú Lê khi cùng thực hiện một sản phẩm hài Tết 2017. Sau khi tách ra làm riêng, chị bị vợ chồng Phú Lê gây khó dễ. Để nói ra hết những bức xúc, suy nghĩ của mình, tối 18/7, chị Đào đã livestream trên trang mạng cá nhân.

Mẹ hot girl xăm trổ Đào Chile bị hành hung phải nhập viện.

Ngay sau đó, vợ chồng Phú Lê đã tìm đến doạ nạt, xúc phạm, đồng thời khủng bố qua điện thoại và treo thưởng 20 triệu đồng cho ai đánh chị Đào. Theo hot girl này cho biết, đến trưa 3/8, một nhóm người lạ mặt đi 1 ô tô, 2 xe máy về cụm 9 (xã Hồng Hà, H.Đan Phượng) tìm vào nhà mẹ đẻ chị Đào để vờ mua chó. Tại đây, nhóm người này đã dùng tuýp sắt vụt liên tiếp vào người mẹ chị là bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi) và dì ruột là bà Nguyễn Thị Bé (67 tuổi) bị thương, phải nhập viện điều trị.