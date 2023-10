Ca sĩ Quang Nhân - âm nhạc luôn trong trái tim tôi

Ca sĩ Quang Nhân tên đầy đủ là Nguyễn Quang Nhân quê gốc tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Từ nhỏ ca sĩ Quang Nhân cũng như bao bạn trẻ hồn nhiên tới trường và say mê các môn khoa học và năng khiếu. Bên cạnh đó vốn có một tâm hồn yêu đời và say mê với nghệ thuật ca sĩ Quang Nhân đã yêu những câu hát về quê hương đất nước. Như một lẽ thường tình sinh ra trong hoàn cảnh đất nước còn đang chữa lành những vết thương chiến tranh hoàn cảnh gia đình cũng không khá giả nên niềm yêu mến và say mê với âm nhạc cũng lớn lên từng ngày cùng với vòng xoay cơm áo gạo tiền. Cho đến khi ca sĩ Quang Nhân tới Hà Nội - từ đây một giọng ca đẹp mới dần lộ diện và con đường âm nhạc của ca sĩ Quang Nhân cũng bắt đầu từ đây.

Ca sĩ Quang Nhân thuộc lớp ca sĩ phát lộ năng khiếu muộn khi mà cùng trang lứa mọi người có thể đã thực hiện được những ước mơ tuổi trẻ thì Quang Nhân lúc ấy mới bắt đầu. Ngay khi nhận thấy niềm say mê âm nhạc vô bờ bến của mình anh đã tầm sư học đạo để đến với những người thầy người cô dạy nhạc để trau dồi kĩ năng. Để rồi khi đã nhận thấy sự vững vàng trong chuyên môn anh đã quyết định theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp. Ca sĩ Quang Nhân có một giọng hát đẹp, nội lực không lẫn với ai. Mỗi khi nghe Quang Nhân hát chúng ta đều thấy được sự mềm mại của âm nhạc và đầy năng lượng của cuộc sống. Đúng như anh từng tâm sự "tôi yêu âm nhạc và coi âm nhạc như lẽ sống của đời mình, mỗi khi tôi cất tiếng hát thì trái tim tôi dành hết cho âm nhạc và mọi bộn bề của cuộc sống không hiện hữu trong con người tôi vào lúc ấy". Đó cũng là nhận xét chung của khán giả khi nghe Quang Nhân hát , nó thanh thoát nhẹ nhàng đầy say mê hứng khởi và giúp mọi người yêu đời và gần nhau hơn.

Xác định theo con đường ca nhạc chuyên nghiệp nên ca sĩ Quang Nhân luôn nghiêm túc và chỉn chu với nghề. Không những trau chuốt cho mình một giọng hát đẹp, một hình tượng ca sĩ ấn tượng anh còn chăm chỉ ra những mv phụ vụ mọi người. Với giọng hát thiên về những bản tình ca quê hương đất nước và tình yêu đôi lứa kênh youtube của anh mang tên Quang Nhân official đã được đông đảo người nghe yêu mến, minh chứng là chỉ trong thời gian ngắn đã có tới 19,1 nghìn người đăng kí. Để đáp lại tình yêu thương và quan tâm của khán giả ca sĩ Quang Nhân đã chăm chỉ thu và quay những mv chất lượng từ đường hình tới đường tiếng với sự hợp tác cùng các ca sĩ nổi tiếng để tặng lại mọi người tiêu biểu như: Nếu hai đứa mình(Quang Nhân -Mai Lan),Ai nói với em ( Quang Nhân -Sa Huỳnh), liên khúc chuyện hoa sim( Quang Nhân- Tiểu Thuý)....

Cùng đón xem mv Ai Nói Với Em - Quang Nhân & Sa Huỳnh

Có thể nói giữa sự bùng nổ của không gian mạng và các chương trình giải trí game show Quang Nhân là ca sĩ hiếm hoi giữ được lửa nghề và bản lĩnh sân khấu khi kiên định đi theo dòng nhạc mà mình đã chọn và cũng chính vì sự nghiêm túc và thân thương ấy Quang Nhân đã có một chỗ đứng vững vàng trong lòng khán giả yêu nhạc trong và ngoài nước.

Chúng ta cùng chờ đơị cho sự bùng nổ hơn nữa của ca sĩ Quang Nhân và chúc cho con đường âm nhạc của anh ngày một rộng mở và thăng hoa để chúng ta được nghe thêm nhiều hơn nữa giọng ca ngọt ngào và truyền cảm của nam ca sĩ Quang Nhân trong tương lai.