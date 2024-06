Ca sĩ Thái Trinh rạng rỡ trong lễ ăn hỏi với nam doanh nhân giấu mặt

Sáng 24/6, lễ ăn hỏi của Thái Trinh và hôn phu đã diễn ra tại Thái Bình. Sự kiện được tổ chức riêng tư, có sự góp mặt của gia đình hai bên và những người bạn thân thiết của cặp đôi.

Thông qua những hình ảnh hiếm hoi được bạn bè và cô dâu đăng tải, có thể thấy lễ ăn hỏi của Thái Trinh được trang trí bằng tone xanh - trắng chủ đạo. Nữ ca sĩ diện áo dài màu đỏ, tóc uốn nhẹ, thần thái tươi tắn và rạng rỡ. Trước đó, vào tối 22/6, nữ ca sĩ đăng tải bức ảnh khoe chai nước dùng để trang trí trong sự kiện.

Hình ảnh Thái Trinh trong lễ ăn hỏi. (Ảnh: FBNV)

Thái Trinh sinh năm 1993 tại TP.HCM. Cô được công chúng yêu mến qua các video cover ca khúc The Show (Lenka), I'm Yours (Jason Mraz), Love Me Tender (Elvis Presley) vào năm 2010 trên nền tảng YouTube. Bên cạnh giọng ca nhẹ nhàng, trong trẻo, Thái Trinh còn có khả năng sáng tác và chơi các loại nhạc cụ như: guitar, cajon, piano, ukulele...

Năm 2012, cô tham gia The Voice, về đội của huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà. Thái Trinh cũng là một trong 30 nghệ sĩ trong show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên, phát sóng năm 2023.

Hình ảnh hiếm hoi trong tiệc ăn hỏi của ca sĩ Thái Trinh. (Ảnh: FBNV)

Tháng 9/2019, Thái Trinh thông báo chia tay vũ công Quang Đăng sau 3 năm hẹn hò. Họ từng là cặp đôi được nhiều khán giả ủng hộ bởi vẻ ngoài và tài năng được cho là tương xứng. Sau đổ vỡ, nữ ca sĩ kín tiếng về chuyện tình cảm, chủ yếu chia sẻ hình ảnh đi diễn và các dự án liên quan đến nghệ thuật...

Tháng 9/2022, Thái Trinh lại thông báo khép lại mối quan hệ tình cảm với người yêu kém bốn tuổi - Long Evans, một huấn luyện viên thể dục sau hơn hai năm tìm hiểu.

Tới năm 2024, Thái Trinh gây bất ngờ khi thông báo được bạn trai cầu hôn bằng nhẫn kim cương siêu "khủng". Nói về việc đã nhận lời cầu hôn, Thái Trinh thổ lộ: "Tôi xin chân thành cảm ơn những lời chúc mừng ấm áp từ những người yêu thương của tôi! Tôi xin chúc cả nhà một năm mới vui vẻ, bình an, thêm yêu bản thân, tươi như hoa, tâm nếu sẵn sàng thì yêu là chốt nhé!".



Không hé lộ danh tính bạn trai, Thái Trinh cho biết chồng sắp cưới của cô là một doanh nhân ở Hà Nội. "Anh ấy là một người tốt, chững chạc, cho tôi cảm giác an toàn và được sống là chính mình. Bạn trai cũng kiên nhẫn đồng hành, giúp tôi mở lòng sau những biến cố đã qua" - cô chia sẻ.

Sau khi chia tay vũ công Quang Đăng hồi tháng 9/2019, ca sĩ nói khi yêu, cô muốn người đàn ông của mình phải có trách nhiệm, hòa hợp về tính cách, không quan trọng những yếu tố như ngoại hình, địa vị, sự giàu có.