Ca sĩ Tóc Tiên: “Liều lĩnh khi chọn vai hành động vì tôi ngưỡng mộ Ngô Thanh Vân”

Tóc Tiên (tên thật là Nguyễn Khoa Tóc Tiên) sinh năm 1989 tại TP.HCM. Cô là ca sĩ có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và được công chúng yêu mến qua giọng hát nội lực, sự trẻ trung và ngoại hình ưa nhìn. Nữ ca sĩ giành giải Cống hiến năm 2019 ở hạng mục "Bài hát của năm".

Tóc Tiên kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver vào năm 2020. Tóc Tiên chia sẻ rằng, cô may mắn khi chọn được bạn đời cùng nghề. Ông xã Hoàng Touliver chưa bao giờ ngăn cản vợ làm bất cứ điều gì. Cô được ông xã và bố đứng sau ủng hộ hết mình để cô tự do bay nhảy hết khả năng trong âm nhạc. Nhờ đó, Tóc Tiên vừa ra mắt album Cong, một dự án được cô ấp ủ trong 4 năm với các sáng tác: Cọng tóc mai, 906090, Like this like that 9 (song ca cùng Tlinh), Khá khen, Bồng bềnh, Nếu anh là em và Am I clear (song ca cùng Trọng Hiếu).

Các nhạc phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau: Pop, ballad, RnB, disco… Tóc Tiên tâm sự, album Cong là cách mà cô cùng các cộng sự gửi gắm nhiều thông điệp về hình ảnh của người phụ nữ, hướng đến sự tôn trọng, tôn vinh những vẻ đẹp khác biệt của mỗi người.