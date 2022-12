Avatar: The Way of Water: Chưa ra rạp đã cháy vé

Phần 2 của siêu bom tấn Avatar sẽ đổ bộ phòng chiếu toàn cầu từ 16/12 và là bộ phim được mong đợi nhất không chỉ trong năm 2022 mà suốt 13 năm qua. Bởi 13 năm trôi đi, James Cameron không đạo diễn thêm bất kỳ dự án nào mà dành công sức nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị kịch bản cho các phần kế tiếp của Avatar. Ba tập phim tiếp theo cũng đã được lên kế hoạch sản xuất, dự kiến ra mắt lần lượt vào các năm 2024, 2026 và 2028 với chi phí khoảng một tỷ USD cho cả bốn phần.

Trailer "Avatar: The Way of Water". Nguồn: NSX



Theo thống kê, những suất chiếu sớm nhất của Avatar: The Way of Water vào tối 15/12, 1 ngày trước công chiếu chính thức, hiện đang có tỷ lệ lấp đầy xấp xỉ 70% ở các rạp trọng điểm, 1 con số hoàn toàn vượt qua các bom tấn hút khách trước đó. Avengers: Endgame (2019) hay Doctor Strange 2 (2022) - 2 bom tấn Marvel đã thu 200 tỷ ngoài phòng vé Việt. Avatar: The Way of Water được dự đoán vượt con số doanh thu này.

Chia sẻ với Dân Việt, đại diện nhà phát hành Avatar: The Way of Water tại Việt Nam cho biết: "Nhà phát hành và rạp đã có sự chuẩn bị với các phim Marvel - khởi động lại định dạng 3D để làm nóng định dạng 3D trở lại cũng như công tác vận hành và nhân sự ở rạp. Đặc biệt với việc chiếu lại Avatar phần 1 vào tháng 9 đã cho rạp có sự chuẩn bị kỹ hơn về mặt kỹ thuật và trang thiết bị yêu cầu. Nhà phát hành cũng đã thống nhất làm việc về mặt kỹ thuật để máy chiếu được tối ưu.

Đặc biệt, Avatar: The Way of Water có rất nhiều định dạng so với các phim trước đây 2D, 3D, 4DX 3D, Imax 3D, phụ đề và lồng tiếng. Để hướng đến một sản phẩm đại chúng, nhà phát hành đã tiến hành lồng tiếng phim để những khán giả ở các thành phố nhỏ vốn không quen với việc đọc phụ đề hoặc các đối tượng lớn tuổi có thể theo dõi và tập trung trải nghiệm về hình ảnh bộ phim cao nhất. Một vài định dạng đặc biệt sẽ có phân cảnh được thực hiện với tốc độ hình ảnh lên đến 48 frames rate mà các phim trước đây chưa có. Để có sự trải nghiệm tốt nhất một số hệ thống rạp lớn, nhà phát đã tiến hành mua thêm kính 3D từ đầu năm 2022, và nâng cấp hệ thống máy chiếu 3D để tăng số lượng phòng 3D lên so với trước đây".

Doanh thu vé đặt trước từ Box Office Việt Nam đã lên tới hơn 19 tỉ dù chưa ra mắt.

Theo tìm hiểu, sức nóng của siêu bom tấn đến từ đạo diễn James Cameron lập tức gây cháy vé chỉ trong 3 ngày mở bán sớm tại Hà Nội và TP.HCM. Lượng vé bán ra tại các rạp ở những tỉnh thành khác như: Đà Lạt, Huế, Bình Dương đã được lấp đầy.



Phiên bản lồng tiếng Việt của Avatar: The Way of Water sẽ giúp người xem tập trung tuyệt đối vào phần hình ảnh, âm thanh trong quá trình theo dõi nội dung phim và không bị ảnh hưởng bởi việc phải đọc phụ đề. Rapper điển trai – giám khảo chương trình Rap Việt là Karik tham gia lồng tiếng cho phiên bản Việt, với vai khách mời là một nhân vật thuộc thủy tộc.

Sự xuất hiện của Karik trong vai trò diễn viên lồng tiếng khiến nhiều khán giả Việt Nam tò mò và háo hức chờ đợi. Với vai diễn lồng tiếng lần này, chia sẻ với Dân Việt, Karik cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận vai trò lồng tiếng phim, mọi trải nghiệm còn khá mới mẻ tuy nhiên cũng rất thú vị. Khi được đề nghị lồng tiếng cho phim Avatar: The Way of Water, tôi và ekip đều không chần chừ và nhận lời ngay. Bởi vì Avatar như một biểu tượng điện ảnh mà rất nhiều người yêu thích. Tôi vào vai một nhân vật khách mời của Thuỷ Tộc bật mí nhỏ là vai diễn này khá bốc đồng và tinh nghịch".

Các suất chiếu Avatar đã được lấp đầy. Ảnh TL

Khán giả sẵn sàng mua vé đắt để được xem Avatar: The Way of Water sớm

Khán giả Vũ Minh Đức – Hà Nội chia sẻ với Dân Việt: "Cách đây gần 13 năm, tôi có dịp thưởng thức tại rạp phần 1 của Avatar, ngày đó khi còn là 1 cậu bé, tôi như được bước chân vào thế giới sống động của hành tinh Pandora, với kỹ xảo cùng phần hình ảnh đi trước thời đại của James Cameron. Tôi đang tò mò và thực sự háo hức với công nghệ vượt trội ngày nay, ông ấy sẽ đem lại gì cho khán giả, hy vọng bộ phim sẽ đem lại một sự bùng nổ lớn cho tất cả chúng ta".

Khán giả trẻ Ngô Linh Chi – Long Biên, Hà Nội cũng bày tỏ với Dân Việt: "Tôi chưa có dịp thưởng thức bộ phim đầu tiên từ năm 2009, nhưng đợt chiếu lại phần 1, tôi có ra rạp xem và còn không nghĩ đây là bộ phim được làm cách đây cả thập kỷ. Nghe nói phần 2 sẽ được rất nhiều khán giả đón nhận, nên tôi đã kịp mua vé trước để chọn cho mình chỗ ngồi tuyệt nhất. Với cả dù biết hơi đắt 1 chút, nhưng tôi đã đặt vé Imax 3D để cảm nhận hết sự tuyệt vời của tác phẩm".

Avatar: The Way of Water nhận cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn quốc tế. Ảnh: NSX

Lấy bối cảnh hơn một thập kỷ sau các sự kiện của phần phim đầu tiên, Avatar: The Way of Water tiếp tục câu chuyện của gia đình Sully (Jake, Neytiri và hai con của họ) cùng những rắc rối theo sau, những việc họ phải làm để giữ an toàn cho gia đình mình, những trận chiến sinh tử, và cả những bi kịch mà họ phải chịu đựng.

Avatar, với kinh phí sản xuất 237 triệu USD, ra mắt năm 2009 và đến nay vẫn là bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại, với doanh thu 2,847 tỷ USD. Avatar: The Way of Water có kinh phí sản xuất ước tính là 350-400 triệu USD và trở thành bộ phim đắt đỏ nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Đến nay, đạo diễn James Cameron đã ghi hình xong Avatar 3 và một phần của phần 4.

Avatar: The Way of Water có kinh phí sản xuất ước tính là 350-400 triệu USD và trở thành bộ phim đắt đỏ nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Ảnh: NSX

Dàn diễn viên chính của tập đầu tiên gồm: Sam Worthington, Zoe Saldana hay Stephen Lang trong vai phản diện vẫn trở lại ở tập mới. Minh tinh gạo cội Sigourney Weaver từng vào vai giáo sư Grace Augustine ở tập một nhưng trở lại với vai Kiri – con gái của Jake Sully và Neytiri - ở tập này. Minh tinh Kate Winslet, đả nữ châu Á Dương Tử Quỳnh và ngôi sao cơ bắp Vin Diesel là những cái tên mới gia nhập hành tinh Pandora ở tập này.

James Cameron từng mất 15 năm ấp ủ trước khi cho ra đời Avatar (2009) – bộ phim thay đổi lịch sử điện ảnh thế giới và nhà làm phim Canada tốn thêm hơn một thập kỷ để hoàn thiện phần hai.

Avatar: The Way of Water dự kiến khởi chiếu tại rạp Việt Nam từ 16/12/2022.