Ca sỹ Vy Oanh được cơ quan công an trả lời đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

Ca sĩ Vy Oanh và luật sư đi nộp đơn tố giác tội phạm đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: NVCC

Theo ca sỹ Vy Oanh, nội dung thông báo là cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chia sẻ trên trang cá nhân Facebook của mình, nữ ca sỹ cho biết: "Tôi rất hạnh phúc vì được sống trong một đất nước Việt Nam thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, tạo niềm tin tuyệt đối cho bản thân tôi và nhân dân, trả lại cho tôi sự trong sạch mà tôi đã phải chiến đấu miệt mài 1 năm qua dù cũng có những lúc vô cùng đau đớn khi những đứa con thơ, gia đình của mình bị mang ra chà đạp".

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã nhận được tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh với nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần sử dụng mạng xã hội (Facebook, YouTube) tổ chức livestream (phát trực tiếp) thực hiện hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành giải quyết tố giác tội phạm nêu trên.

Kết quả giải quyết, ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.CHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bà Nguyễn Phương Hằng về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự.