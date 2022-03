Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe bà Nguyễn Phương Hằng sau khi bị bắt

Ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".



Dù đã ba ngày trôi qua, nhưng dư luận vẫn chưa hết xôn xao, bàn tán về vụ việc "chấn động" này.





Bà Nguyễn Phương Hằng bị sốc khi Công an TP.HCM bắt giữ. Ảnh công an cung cấp

Bà Nguyễn Phương Hằng hiện như thế nào?





Sáng 27/3, trao đổi với Dân Việt, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, thời điểm mới bị bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng rất sốc và phản ứng với cơ quan công an, cự cãi, không chịu hợp tác.



Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại bà Nguyễn Phương Hằng đã ổn định cả về tinh thần lẫn sức khỏe, hợp tác với cơ quan điều tra.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM sẽ mời các đối tượng tham gia tổ chức livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc. Từ đó, sẽ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật tùy theo tính chất, mức độ của các cá nhân vi phạm.

Đại diện Công an TP.HCM cũng cho biết, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương mời chủ tài khoản đăng video trên Tiktok kêu gọi biểu tình ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng lên trụ sở làm việc.

Đối tượng Lê Văn Phụng tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp

Trước đó, vào ngày 26/3, Lê Văn Phụng (SN 1990, tạm trú phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã sử dụng tài khoản mạng xã hội TikTok có tên @phunguniexport đăng tải 1 video có nội dung kêu gọi nhiều người tham gia biểu tình ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng trước cổng khu du lịch Đại Nam (phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, Phụng thừa nhận vào trưa 26/3 có đăng tải video nói trên lên mạng TikTok nhưng không có mục đích gì khác ngoài việc câu like, câu view.

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng đang xác minh, điều tra những đối tượng tung tin thất thiệt việc bà Nguyễn Phương Hằng được thả tại ngoại sau khi bị bắt giữ.

Bà Nguyễn Phương Hằng được cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở, khuyến cáo nhưng vẫn bỏ ngoài tai. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã âm thầm điều tra, củng cố chứng cứ liên tục 5 tháng trước khi bắt bà Nguyễn Phương Hằng.

Quá trình này, cơ quan chức năng đã có ít nhất 4 lần mời bà Nguyễn Phương Hằng lên nhắc nhở, khuyến cáo. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng né tránh, tỏ thái độ thách thức, không chấp hành khuyến cáo, phân tích của các cơ quan chức năng.

Bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần tổ chức "đến thăm" nhiều nhân vật tại TP.HCM và Long An. Ảnh cắt từ clip

Công an TP.HCM cũng tiếp nhận nhiều đơn của các cá nhân tố cáo bị bà Hằng xúc phạm danh dự, nhục mạ, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng như đe dọa giết người thông qua việc phát ngôn trực tiếp trên mạng Internet, Facebook, Youtube.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cơ quan chức năng đã xem xét xử lý. Trước đó, giữa tháng 4/2021, Thanh tra sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đã mời bà Hằng lên làm việc, xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật chính quyền tỉnh Bình Thuận bao che cho ông Võ Hoàng Yên.

Bước đầu xác minh bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng 12 kênh trên mạng xã hội để xúc phạm, xuyên tạc, nhục mạ người khác.