TP.HCM và các tỉnh miền Tây đưa đặc sản, sản phẩm OCOP sang Thái

Đây là hoạt động trong “Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2023” do Bộ Công Thương Việt Nam và Tập đoàn Central Retail Việt Nam đồng tổ chức, diễn ra tại Central wOrld (Thái Lan). Central wOrld là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới.

Hoạt động giới thiệu sản phẩm sẽ kéo dài liên tục đến hết ngày 20/8.

Khai mạc Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2023, ngày 17/8. Ảnh: T.Tân

Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2023 có chủ đề The Magical Taste of Vietnam - Hương vị phương Nam. Do đó, điểm nhấn là tập trung giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch và các đặc sản vùng miền đến từ TP.HCM và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan diễn ra trên hai khu chính của Central wOrld với diện tích gần 1.000m2 trên tổng diện tích 800.000m2 của trung tâm thương mại này, được chia thành 4 khu vực chính.

Thứ nhất là khu vực giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp TP.HCM như cà phê đặc sản, hạt điều, hạt macca, yến sào, tổ yến chưng sẵn, cao xoa thảo dược, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng…

Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2023 thu hút khoảng 100 doanh nghiệp trưng bày và kết nối giao thương. Ảnh: T.Tân

Thứ hai là khu vực giới thiệu sản phẩm từ các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Long An có bánh làm từ chùm ngây, bánh tráng các loại, chả giò, lạp xưởng, nem nướng, trái cây sấy, hàng mỹ nghệ). Bến Tre có dừa sấy giòn, kẹo dừa, thạch dừa các loại. Kiên Giang giới thiệu các loại nước mắm truyền thống chỉ dẫn địa lý Phú Quốc, gạo hữu cơ. Bạc Liêu mang tôm khô, hải sản đông lạnh, bánh phồng tôm, tổ yến sơ chế… giới thiệu tới người tiêu dùng Thái.

Khu vực quảng bá OCOP có các sản phẩm tranh sơn mài, sản phẩm từ tơ tằm, các sản phẩm trang trí làm từ cói, mây, tre, sản phẩm trang sức chế tác thủ công. Khu vực phục vụ ẩm thực, giới thiệu các món ăn đặc trưng của miền Nam có hủ tiếu Mỹ Tho, bún thịt nướng, bún thịt xào, cháo cá lóc…

Cơ hội đưa hàng Việt qua Thái, ra thế giới

Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2023 thu hút kỷ lục về số lượng doanh nghiệp tham gia. Theo ban tổ chức, có khoảng 100 doanh nghiệp tham gia trưng bày và kết nối giao thương; qua đó, giới thiệu những sản phẩm Việt Nam được xem là “tinh túy” nhất của Việt Nam.

Gian hàng của tỉnh Kiên Giang giới thiệu các loại nước mắm truyền thống chỉ dẫn địa lý Phú Quốc. Ảnh: T.Tân



Đặc biệt, trong khuôn khổ của Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm nay, Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức “Kết nối cung cầu giữa Doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp Thái Lan”, nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các đơn vị thu mua của Tập đoàn Central Group Thái Lan.

Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ chào hàng với các nhà thu mua trong nhiều lĩnh vực: Mảng thực phẩm: Central Food Hall, Tops Super Store, Tops Market, Tops daily, mini go!; Mảng F&B: CRG; Mảng thương mại: CPN; Mảng kinh doanh khách sạn: CHR; Mảng đồ gia dụng, nội thất: B2S, Office Mate, Thai Watsadu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải cho biết trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối tại các nước trong đó có Thái Lan.

“Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2023 là sự kiện thường niên quan trọng trong khuôn hoạt động này, được tổ chức từ năm 2016 đến nay. Sau nhiềm năm tổ chức, sự kiện đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tích cực trong tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa hai nước thông qua việc kết nối hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ quảng bá sản phẩm địa phương sang thị trường Thái Lan”, ông Hải nhấn mạnh.

Ông Olivier Langlet - Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam, tin tưởng rằng sự kiện Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm nay sẽ tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thành công vào Thái Lan, và làm bàn đạp tiến ra thế giới.