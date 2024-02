Các bị can phạm tội ra sao trong vụ thu tiền tỷ bảo kê liên quan đến Trạm CSGT Suối Tre ở Đồng Nai?

VKSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 đối tượng "cò" môi giới hối lộ, lấy tiền tỷ để bảo kê cho xe quá tải qua trạm CSGT Suối Tre. Cụ thể, các bị can Trương Công Quang, Trần Quang Tân, Nguyễn Đăng Khoa, Đặng Văn Út, Trần Thị Diệu Hoa, Nguyễn Văn Hậu, Ngô Văn Đạm, Lê Bảo Ngọc bị VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội "Môi giới hối lộ".

Các bị can Lê Bảo Ngọc, Hoàng Thị Việt Hà, Hoàng Hiệp, Hoàng Thanh Sỹ, Tạ Thị Thu Trà bị VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đáng chú ý, bị can Trần Quang Tân là lái xe riêng của trung tá Lê Ánh Dương (Trạm trưởng CSGT Suối Tre, Đồng Nai).

Quá trình các bị can cấu kết cùng nhau phạm tội

Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, Trương Công Quang đã cấu kết với Nguyễn Văn Hậu, Đặng Văn Út, Ngô Văn Đạm, Trần Thị Diệu Hoa, Lê Bảo Ngọc thực hiện hành vi môi giới hối lộ. Cụ thể, các bị can thỏa thuận "bảo kê", "làm luật", thu tiền của các đối tượng là chủ xe, lái xe vi phạm luật giao thông, sau đó đưa cho Trần Quang Tân hối lộ CSGT để bỏ qua, không xử phạt vi phạm hành chính.

CSGT Suối Tre, Đồng Nai làm việc với các lái xe có dấu hiệu cơi nới thùng. Ảnh: M.H

Bị can Trương Công Quang đã nhận tổng số tiền là 1.819.177.000 đồng (bao gồm các khoản tiền thu được từ 3 tài khoản do Quang quản lý, sử dụng, từ tài khoản của Ngô Văn Đạm, tài khoản của Đặng Văn Út, Nguyễn Văn Hậu để đưa cho Trần Quang Tân và số tiền 70.000.000 đồng của bị can Trần Thị Diệu Hoa để đưa cho một cán bộ CSGT thuộc "Tổ tuần tra đặc biệt" tên là Toàn). Như vậy, Trương Công Quang phải chịu trách nhiệm về hành vi môi giới hối lộ số tiền là 1.819.177.000 đồng.

Về số tiền thu lợi bất chính, theo thỏa thuận với bị can Trần Quang Tân, bị can Quang được hưởng lợi 10% trên tổng số tiền đã nhận, tương đương với số tiền 181.917.700 đồng. Bị can Trương Công Quang đã đưa cho bị can Trần Quang Tân để hối lộ CSGT tổng số tiền là 1.567.259.000 đồng.

Lái xe riêng của trạm trưởng CSGT Suối Tre Đồng Nai liên đới ra sao?

Theo cáo trạng, lợi dụng vị trí công việc (lái xe riêng của trung tá Lê Ánh Dương, Trạm trưởng Trạm CSGT Suối Tre), Trần Quang Tân đã cấu kết với Trương Công Quang, Nguyễn Đăng Khoa, Trần Thị Diệu Hoa thực hiện hành vi môi giới hối lộ, nhận tiền của các đối tượng là chủ xe, lái xe có hành vi vi phạm pháp luật nhằm mục đích hối lộ CSGT để bỏ qua, không kiểm tra, xử phạt vi phạm.

CSGT Suối Tre Đồng Nai làm nhiệm vụ kiểm tra các xe tải. Ảnh: M.H

Sau khi nhận tiền của Trương Công Quang, Nguyễn Đăng Khoa, Trần Thị Diệu Hoa, Trần Quang Tân xác định đã trực tiếp đưa lại cho trung tá Lê Ánh Dương bằng tiền mặt nhiều lần tại phòng làm việc nhưng ông Dương phủ nhận việc này. Cơ quan điều tra đã tách vụ án và đang tiếp tục điều tra làm rõ.