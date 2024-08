Các cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV thăm thực địa cảnh sát cơ động giải tán đám đông, gây rối

Tại buổi nghiên cứu thực tế, các đại biểu và học viên Lớp bồi dưỡng đã theo dõi cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ báo cáo kết quả huấn luyện, thực binh xử lý tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự và xem phim tư liệu về quá trình 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của lực lượng CSCĐ.

Các đại biểu cũng được nghe Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quy mô, quân số lực lượng CSCĐ toàn quốc.

Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, lực lượng CSCĐ đã có nhiều lần thay đổi về tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ và tên gọi. Song trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước, lực lượng CSCĐ đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, luôn làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ về thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt, các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng diễn ra trên toàn quốc; kịp thời ngăn chặn, dập tắt các vụ gây rối, biểu tình, bạo loạn; phối hợp đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn về hình sự, ma túy, kinh tế, buôn lậu; tham gia tuần tra kiểm soát, giữ gìn an ninh, trật tự ở các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp.

