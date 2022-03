Các cố vấn của ông Putin đang căng thẳng, chuyên gia phân tích

Tổng thống Nga Putin nói chiến dịch ở Ukraine đang đúng kế hoạch. Ảnh Getty

Theo The New York Times, Andrei Soldatov- tác giả và chuyên gia về các dịch vụ an ninh và quân sự của Nga nhận định rằng: "Có vẻ như tất cả mọi người đều đang ở thế cạnh tranh".



Ông Soldatov cho biết những thất bại quân sự của Nga trong cuộc chiến kéo dài một tháng với Ukraine đã bắt đầu cho thấy những rạn nứt trong giới lãnh đạo Nga.

Các quan chức quốc phòng phương Tây cho biết, khi ông Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2, ông đã mong đợi một chiến thắng nhanh chóng, trong đó thủ đô Kiev sẽ nhanh chóng rơi vào tay các lực lượng Nga.

Hiện tại đã một tháng diễn ra cuộc chiến và sự kháng cự của Ukraine đã phần lớn cản trở những bước tiến của quân đội Nga. Các lực lượng Nga kể từ đó đã tăng cường tấn công vào nhiều thành phố của Ukraine, và bị cáo buộc ném bom và pháo kích vào các tòa nhà dân cư và bệnh viện. Nhưng Nga khẳng định các khu vực dân sự đó đã được sơ tán và bị phía Ukraine biến thành địa điểm quân sự.

Pavel Luzin, một nhà phân tích quân sự người Nga, nói với tờ The Times rằng: "Chúng tôi có thể nói chắc chắn rằng sẽ không có gì trong kế hoạch. "Đã hàng chục năm rồi quân đội Liên Xô và Nga mới chứng kiến những tổn thất lớn như vậy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy".

Ukraine đã được Mỹ và các đồng minh châu Âu trang bị vũ khí, nhưng ngay cả tên lửa chống tăng do Ukraine sản xuất cũng đang phá hỏng cuộc tấn công của Nga.

Tính đến ngày 19/3, ít nhất 13 tướng lĩnh và chỉ huy hàng đầu của Nga đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở Ukraine - theo nguồn tin phía Ukraine, trong khi Nga không đưa ra con số nào.

Gordon Corera- phóng viên BBC cho biết, các chỉ huy Nga đang tiến về chiến tuyến trong nỗ lực khôi phục động lực cho binh lính.

Jeffrey Edmonds, một cựu lính chở dầu của Quân đội Mỹ và là nhà phân tích quân sự của CIA nói với Insider rằng, ông cho rằng tỷ lệ thương vong cao là do "quân đội Nga được huấn luyện kém và không biết rằng họ sẽ tham gia chiến đấu tích cực".

Về phần mình, Moscow không có những phản hồi về những thông tin một chiều nhận định về quân đội Nga. Tuần trước, Tổng thống Putin và các quan chức cấp cao của Nga khẳng định, chiến dịch ở Ukraine đang đi đúng hướng và như dự định ban đầu.