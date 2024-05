Công nhân kể lại giây phút giành giật sự sống trong vụ lở núi khiến 3 người chết, nhiều người bị thương

Các nạn nhân tử vong trong vụ lở núi gồm: Nguyễn Ngọc H. (SN 2007, trú xóm 9, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Đinh Hơ L. (trú xã Công Chiêng, Măng Giang, Gia Lai) và Đinh S. (em trai L.).



15 nạn nhân còn lại gồm: Hoàng Đình Th. (SN 1991, trú xã Tân sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Hoàng Đức Th. ( SN 1983, trú xã Tân Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Đồng Anh Ng. (SN 1969, trú xã Tân Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Đậu Đức L. (2003, trú xã Tân Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Mai Xuân L. (SN 1994, trú xã Tân Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Nguyễn Đình Đ. (SN 2006, xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Viềng Văn M. (SN 1987, xã Châu Sơn, Châu Khê, Con Cuông, Nghệ An); Hoàng Thanh T. (SN 1986, Quỳnh Lưu, Nghệ An - Tổ trưởng); Hồ Văn H. (SN 2004, xóm 5, Tân Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Nguyễn Đức Thành V. (SN 1997), Con - Prong, Gia Lai); Hồ Cao S. (SN 1982, xã Chơglong, huyện Kongcho, Gia Lai); Đinh K. (SN 2003, xã Chơlong, Kongcho, Gia Lai); Đinh L. (SN 1997, xã Pờ Tó, huyện Lapa, Gia Lai); Định N. (SN 2007, ở Cholong, Kong