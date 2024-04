Ngày 18/4, Công an Hà Tĩnh thông tin về đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.



Đối tượng là Nguyễn Minh Toàn (SN 1994, trú thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) bị bắt vào khoảng 00h30 khi đang lẩn trốn tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) sau 5 tiếng đồng hồ gây án.



Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn (SN 1994) là đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Công an kiểm tra hiện trường vụ cướp tiệm vàng Kim Sơn Hiền.

Trước đó, vào khoảng 21h00′ ngày 17/4/2024, Công an huyện Can Lộc tiếp nhận tin báo của anh Lê Ngọc Sơn (SN 1975), trú tại thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh với nội dung: "Khoảng 20h50' cùng ngày, có một đối tượng nam giới bịt mặt, không rõ danh tính, điều khiển xe ô tô che biển kiểm soát dừng trước cửa hàng vàng bạc Kim Sơn Hiền của gia đình ông Sơn. Sau đó đối tượng xông vào quầy bán hàng, dùng búa đập vỡ tủ kính, lấy một số vòng đeo cổ bằng vàng và lên xe tẩu thoát trong đêm tối.

Đối tượng Nguyễn Minh Toàn thừa nhận là hung thủ vụ cướp tiệm vàng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, phòng Cảnh sát hình sự, Công an Can Lộc, Công an các đơn vị, địa phương, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng cứ, tiến hành chốt chặn các tuyến, soát xét các địa bàn để kịp thời bắt giữ đối tượng.

Đến khoảng 1h00′ ngày 18/4/2024, phòng Cảnh sát hình sự và Đội hình sự Công an Thành phố Hà Tĩnh, Công an Can Lộc đã bắt đối tượng Nguyễn Minh Toàn, SN 1994 trú tại xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, khi đối tượng này đang lẫn trốn tại TP Vinh, Nghệ An.

Toàn bên chiếc xe Toyota Vios là phương tiện gây án.

Công an thu giữ 16 vòng kiềng bằng vàng có trị giá khoảng 190 triệu đồng, 1 xe ô tô biển kiểm soát 38A - 113.80 cùng tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Toàn thừa nhận: "Do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ không có tiền để trả nợ nên chiều tối ngày 17/4, Toàn đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ. Nói là làm, tối đến Toàn điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38A – 113.80 đi từ TP Hà Tĩnh chạy theo quốc lộ 1A ra đến Thị trấn Nghèn chạy lòng vòng quan sát, khi đi qua cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Sơn Hiền sơ hở nên Toàn đã chạy xe đến chỗ vắng, sau đó lấy bằng dính che biển số xe, rồi quay lại đột nhập vào tiệm vàng nói trên dung búa đinh đập vỡ tủ kính, lấy vàng rồi lên xe ô tô tẩu thoát.