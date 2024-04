Hà Tĩnh: Hai người đàn ông tử vong vì sốc nhiệt

Sáng 30/4, một lãnh đạo xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) thông tin với phóng viên, do thời tiết nắng nóng, vượt ngưỡng trên 40 độ C, một cụ ông trên địa bàn vừa tử vong do bị sốc nhiệt.



Người lao động trang bị đầy đủ quần áo dài tay, nón, mũ, khẩu trang... mưu sinh dưới trời nắng nóng gay gắt. Ảnh: PV

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 28/4, cụ ông N.H.O. (SN 1944, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đi thăm người thân ở thị xã Hồng Lĩnh về. Đúng thời điểm nắng nóng gay gắt, khi đi đến đoạn đường thuộc địa phận xã Thanh Bình, huyện Đức Thọ, cụ bất ngờ ngất xỉu, gục xuống đường.

Ngay sau đó, người đi đường phát hiện, và kịp thời đưa cụ ông N.H.O đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị sốc nhiệt nặng, cụ ông đã không qua khỏi.



Trước đó, vào ngày 27/4, ông T (Hà Tĩnh), đang đi bộ trong xóm về nhà mình giữa thời tiết nắng nóng đỉnh điểm thì bị sốc nhiệt, ngất xỉu rồi tử vong.

Nền nhiệt độ đo ngoài đường giữa trưa ở TP.Hà Tĩnh ngày 29/4, vượt ngưỡng 50 độ C. Ảnh: PV

Các bác sĩ khuyến cáo, với thời tiết nắng nóng gay gắt những ngày này, người dân nên hạn chế ra đường và lao động ngoài trời vào khung thời gian từ 11h-15h tránh say nắng, mất nước, sốc nhiệt. Còn những người với đặc thù công việc, khi ra khỏi nhà phải mặc quần áo kín, đeo khẩu trang.

Khi gặp bệnh nhân bị sốc nhiệt hoặc say nắng, kịp thời đưa ngay người bệnh vào trong bóng mát, tiến hành sơ cứu ngay.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, ngày 29, 30/4, tỉnh Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 40 - 43 độ C, riêng TP.Hà Tĩnh, Hương Sơn, Hương Khê trên 44 độ C.