Các đối tượng vận chuyển 7 cá thể hổ con trái phép vừa được bàn giao ở Nghệ An bị tuyên án 9 năm tù

Theo đó, ngày 15/3, hai đối tượng bị tuyên phạt tổng 9 năm tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Trong đó, đối tượng T. T. H là chủ của 7 cá thể hổ nhận mức án 5 năm 6 tháng tù và đối tượng N.V.L nhận mức án 3 năm 6 tháng tù với vai trò là lái xe.

Trước đó, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, Đội 3 (Phòng Cảnh sát môi trường) tiếp nhận được nguồn tin báo có một xe ô tô 7 chỗ màu trắng, mang BKS 37A-032.58 đang vận chuyển động vật hoang dã từ thị trấn Hương Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh về Nghệ An.

2 trong 7 cá thể hổ con khi mới được phát hiện và thu giữ của các đối tượng vận chuyển trái phép. Ảnh: SVW

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu tiến hành kiểm tra, xác minh. Đến 4h cùng ngày, tổ công tác làm nhiệm vụ tại km 421+200 quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu phát hiện xe ô tô có đặc điểm nói trên đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Đơn vị chuyên ngành đã phát tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên người điều khiển không chấp hành hiệu lệnh, cố tình phóng xe bỏ chạy. Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau quá trình truy đuổi tổ công tác đã khống chế, bắt giữ thành công 2 đối tượng. Tiến hành kiểm tra, phát hiện tang vật là 7 cá thể hổ.

Hai đối tượng cùng tang vật là 7 cá thể hổ con khi bị bắt. Ảnh: SVW

Sau đó, toàn bộ 7 cá thể hổ con được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) để nuôi dưỡng. Mọi chi phí chăm sóc do Trung tâm cứu hộ Động vật hoang dã tại Việt Nam chi trả. Sau khoảng 8 tháng chăm sóc, tiêu tốn gần 900 triệu đồng, 7 cá thể hổ Đông Dương đã được đưa đến nhà mới tại Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình.

Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, trong những ngày đầu tháng 8/2021, Báo điện tử Dân Việt đã đăng tải loạt bài phóng sự điều tra "Kinh hoàng các chiêu trò tàn sát thú rừng", phản ánh thông tin sau khoảng một năm điều tra khu vực nuôi nhốt hổ trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (và nhiều vùng khác nữa); cuối tháng 4/2021 nhóm phóng viên đã liên hệ với Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và làm việc trực tiếp với Phòng Cảnh sát Môi trường để cung cấp thông tin, hình ảnh tố cáo.

Sau khoảng 8 tháng chăm sóc ở Vườn quốc gia Pù Mát các cá thể hổ đã có cân nặng khoảng 60kg và được bàn giao cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục chăm sóc, bảo vệ. Ảnh: SVW

Sau một thời gian điều tra, ngày 1/8/2021lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh đang vận chuyển 7 cá thể hổ con trái phép. Cùng ngày, cũng theo phản ánh của nhóm phóng viên trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cũng bắt đối tượng Cao Xuân Hùng, ở xã Diễn Lâm với tang vật là 4 cá thể tê tê có trọng lượng 21 kg.

Hình ảnh loạt Phóng sự Điều tra "Kinh hoàng những chiêu trò tàn sát thú rừng" được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt tháng 8/ 2021. Ảnh: Dũng Choai

Đến ngày 4/8/2021 lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tiếp tục tiến hành kiểm tra, thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành tại hai hộ dân ở xã Đô Thành.

Tháng 2/2022 một đối tượng nuôi nhốt trái phép 14 cá thể hổ trưởng thành đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 7 năm tù. 8 cá thể hổ trưởng thành đã được chuyển đến Vườn thú Hà Nội để tiếp tục chăm sóc, bảo vệ.

Hiện các vụ việc còn lại sẽ được Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử trong thời gian tới.