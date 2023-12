Các vụ việc vi phạm an ninh hàng không có xu hướng gia tăng

Gia tăng các sự việc vi phạm an ninh hàng không

Cục Hàng không Việt Nam cho biết tính đến hết tháng 11/2023, số vụ việc an ninh hàng không trong nước là 1.125 vụ, tăng 445 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chiếm số lượng lớn nhất là các trường hợp hành khách không được phép nhập cảnh (bao gồm cả ở Việt Nam và nước ngoài) với 806 vụ, tăng 446 vụ so với cùng kỳ năm 2022.



Ngành hàng không dân dụng đã phát hiện được số hành vi hành khách vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép là 51 vụ; vận chuyển vật phẩm nguy hiểm trong hàng hóa là 19 vụ; trộm cắp, chiếm đoạt tài sản tại cảng hàng không là 29 vụ.

Đáng chú ý, tình hình vi phạm quy định, quy trình làm việc, vi phạm pháp luật của nhân viên hàng không có dấu hiệu gia tăng.

Đơn cử là vụ 4 tiếp viên của một hãng hàng không tham gia việc vận chuyển hàng hóa có chứa hơn 10 kg ma túy tổng hợp ngày 16/3/2023; kiểm soát an ninh hàng không để lọt người vào khu vực hạn chế (sân đỗ tàu bay) Tân Sơn Nhất ngày 1/1/2023; để lọt 1 viên đạn trong chuyến bay QH1692 HAN-DIN ngày 19/3/2023.

Nhiều trường hợp vi phạm an ninh hàng không đã xảy ra trong năm 2023. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, 2 nhân viên của một hãng hàng không quên đóng cửa từ ra tàu bay tại Nội Bài; 5 nhân viên Công ty HGS trộm cắp tài sản của hành khách chuyến bay QH1415; 6 nhân viên các đơn vị tại sân bay chiếm đoạt tài sản nhặt được của hành khách.

Cục Hàng không cho biết nhằm khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong kiểm soát an ninh hàng không, cải thiện, nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng không đặc biệt là dịp cao điểm Tết sắp đến gần, lãnh đạo Cục đã ban hành các Chỉ thị về việc cải thiện, nâng cao năng lực kiểm soát an ninh hàng không. Ban hành Chỉ thị về tiếp tục tăng cường kỷ luật, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp trong kiểm soát an ninh hàng không.

Trước đó, Cục Hàng không đã yêu cầu các đơn vị rà soát lại toàn bộ các quy trình liên quan đến công tác điều hành bay, quản lý cảng, khai thác tàu bay nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các vấn đề có khả năng dẫn đến mất an toàn hàng không.

Hành khách chờ lấy hành lý tại sân bay. Ảnh: Gia Linh

Tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung lĩnh vực hàng không và phát triển các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số trong hoạt động nội bộ, quản lý chuyên ngành hướng tới quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu số; thúc đẩy xây dựng các ứng dụng đa lĩnh vực như vận tải.