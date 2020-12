Cách bảo vệ wifi để tránh tình trạng bị "xài chùa"

Các bước thực hiện

Lưu ý: Khi thực hiện ẩn wifi, bạn phải nhớ kĩ tên wifi của mình để tiến hành kết nối lại khi cần thiết. Chi tiết sẽ được hướng dẫn cho từng loại nhà mạng dưới đây.

FPT

Đối với Modem wifi không râu (G-97D2)

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn http://192.168.1.1/ và tiến hành đăng nhập vào mạng. Thường sẽ mặc định là:

Tên đăng nhập (Username): admin

Mật khẩu (Password): admin

Trong trường hợp đã thay đổi mật khẩu, bạn cần nhập mật khẩu mới theo số hợp đồng dịch vụ mạng FPT vào (ví dụ: D185...).





Bước 2: Vào phần Wireless Setup, chọn SSID. Tại mục Set SSID broadcast state, chọn Hide SSID.

Bước 3: Chọn Apply để lưu lại.

Đối với Modem wifi 4 cổng 2 râu (G-93RG)

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn http://192.168.1.1/ và tiến hành đăng nhập vào mạng.

Bước 2: Vào mục Network > Wifi. Tại mục SSID Broadcast, chọn Disable.

Bước 3: Chọn Save để lưu lại.

Tên wifi sẽ được hiển thị ở mục SSID Name. Bạn hãy nhớ kĩ tên và mật khẩu này để tiến hành đăng nhập vào wifi sau khi bị ẩn.

Viettel

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn http://192.168.1.1/ và tiến hành đăng nhập vào mạng. Thường sẽ mặc định là:

Tên đăng nhập (Username): admin

Mật khẩu (Password): admin

Trong trường hợp mật khẩu khác, bạn hãy xem trên hộp đựng modem hoặc mặt sau của modem (có kí hiệu SN). Nếu không tìm được, bạn có thể liên hệ tổng đài Viettel tại khu vực đến để hỗ trợ.

Bước 2: Vào mục Wireless > Wireless Settings. Tại ô Enable SSID Broadcast đang có dấu tick, bạn hãy bỏ chọn nó đi.

Đối với một số loại modem khác, bạn hãy vào Advanced Setup > WiFi Setup > WiFi Settings. Tìm đến mục SSID Settings > Hide SSID, chọn Yes.

Bước 3: Chọn Save để lưu lại.

Tên wifi sẽ được hiển thị ở mục Wireless Network Name hoặc SSID. Bạn hãy nhớ kĩ tên và mật khẩu này để tiến hành đăng nhập vào wifi sau khi bị ẩn.

VNPT

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn http://192.168.1.1/ và tiến hành đăng nhập vào mạng.

Tên đăng nhập (Username): admin

Mật khẩu (Password): admin

Trường hợp mật khẩu không giống mặc định sẽ được thông báo khi nhân viên đến lắp đặt wifi. Nếu quên mật khẩu, bạn hãy liên hệ tổng đài VNPT ngay tại khu vực để được tư vấn, hỗ trợ.

Bước 2: Vào mục Wireless > Basic. Sau đó, bạn tick vào ô Hide Access Point để ẩn wifi của mình đi.

Bước 3: Chọn Save để lưu lại.

Tên wifi sẽ được hiển thị ở mục SSID. Bạn hãy nhớ kĩ tên và mật khẩu này để tiến hành đăng nhập vào wifi sau khi bị ẩn.

Cách kết nối máy tính với wifi bị ẩn

Bước 1: Nháy chuột phải vào biểu tượng wifi trên thanh tác vụ và chọn Open Network & Internet settings.

Bước 2: Tại mục Wifi, chọn Manage known networks.

Bước 3: Chọn Add a new network có biểu tượng dấu cộng đi kèm.

Tại đây, bạn hãy tiến hành thiết lập các thông tin kết nối:

Nhập lại tên wifi đã được lưu ý ở trên vào ô Network Name.

Tại ô Security Type, bạn hãy chọn hình thức mã hoá của modem. Thông thường mạng gia đình thì bạn hãy chọn WPA2-Personal AES hoặc WPA/WPA2 PSK,

Nhập mật khẩu vào ô Security Key.

Bước 4: Tick chọn mục Connect even if this network is not broadcasting.

Bước 5: Chọn Save để lưu lại.

Cách kết nối điện thoại với Wi-Fi bị ẩn

Bước 1: Vào Cài đặt (Settings), chọn Wifi và tìm đến mục Thêm mạng (Add network).

Bước 2: Nhập các thông tin kết nối bao gồm:

Tên wifi tại ô SSID hoặc Network name.

Hình thức mã hoá tại ô Security type. Mạng gia đình thường sẽ có hình thức mã hoá là WPA/WPA2 PSK.

Nhập mật khẩu wifi vào ô Password.

Bước 3: Chọn Save để lưu lại.