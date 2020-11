Thời gian qua cả thế giới bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch Covid-19 khiến việc đi lại, giao thương trở nên đình trệ. Trong hoàn cảnh đó nhiều người chọn các trò chơi điện tử là thú vui giải trí. Cũng trong thời gian này các nhà khoa học của Viện Internet Oxford tại Đại học Oxford đã làm sáng tỏ những lợi ích đáng ngạc nhiên của trò chơi điện tử đối với sức khỏe cá nhân.

Nghiên cứu cho thấy tác dụng không ngờ của chơi game

Nội dung nghiên cứu tập trung vào hai trò chơi cụ thể là Animal Crossing: New Horizons và Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville. Một trò chơi chiến thuật chăm sóc nông trại và một trò chơi thủ thành kinh điển.

Nghiên cứu của Đại học Oxford là nghiên cứu đầu tiên theo phương pháp mới. Phương pháp này thu thập dữ liệu chính xác về thời lượng chơi điện tử từ chính các nhà sản xuất trò chơi, trái ngược với việc tự báo cáo từ các game thủ.





Giáo sư Andrew Przybylski, Giám đốc Nghiên cứu tại Viện Internet Oxford và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "Các nhà khoa học đã làm việc trực tiếp với Electronic Arts và Nintendo of America để có thể kết hợp chuyên môn trong nghiên cứu".

"Thông qua quyền truy cập vào dữ liệu về thời gian chơi của mọi người, lần đầu tiên chúng tôi có thể điều tra mối quan hệ giữa hành vi chơi trò chơi điện tử và sức khỏe của họ. Qua đó cho phép chúng tôi làm một cuộc nghiên cứu chi tiết về ảnh hưởng của trò chơi điện tử lên sức khỏe tinh thần của người chơi.

Tổng cộng, 3.274 người chơi đã tham gia vào nghiên cứu này gồm 518 người chơi Plants vs.Zombies và 2.756 người chơi Animal Crossing. Các game thủ được hỏi họ cảm thấy thế nào về trải nghiệm của mình với trò chơi.

Qua nghiên cứu các nhà khoa học phát hiện ra rằng nếu bạn chơi điện tử bốn giờ mỗi ngày, bạn có thể nói rằng bạn cảm thấy hạnh phúc hơn đáng kể so với những người không chơi. Những người chơi điện tử ngoài việc thoải mái về tinh thần họ còn ít cáu gắt, xử lý tình huống nhanh nhạy và bình tĩnh hơn hơn những người không chơi trò chơi điện tử.



Tuy nhiên nếu bạn chơi những trò chơi này vì bạn cảm thấy bị ép buộc hay vì những người khác xung quanh bạn đang chơi nó, bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc hơn. Các nghiên cứu này cũng cho thấy các trò chơi điện tử giúp thúc đẩy kết nối xã hội trong thời điểm dịch bệnh.

Giáo sư Andrew Przybylski cũng cho biết thêm Viện Internet Oxford sẽ mở rộng nghiên cứu để tư vấn giúp các nhà phát triển những tựa game có ích tới sức khỏe người chơi hơn trong thời gian tới.