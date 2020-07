Cách làm kẹo me viên chua ngọt hấp dẫn, nhấm nháp ngày cuối tuần

Món này tuy mất nhiều thời gian nhưng thành phẩm ngon, đặc biệt là rất an toàn. Dân Việt sẽ hướng dẫn cách làm kẹo me viên đảm bảo thành công ngay từ lần đầu tiên:

Nguyên liệu :

- 500g me chín của Việt Nam

- 140g bột nếp

- 250g đường vàng,

- 650g đường cát trắng.

Cách làm :

1. Lọc me

- 500g me dầm ra, nấu 2 lít nước cho đến khi hơi ấm, chia nước làm 3 phần, cho 1 phần nước vào me, dùng bao tay nhồi me, rồi lọc qua rổ thưa, tiếp tục cho me trở lại tô ,cho 1 phần nước vào, làm tương tự cho đến hết 3 phần nước.

- Sau đó lược nước me qua rây vào 1 cái chảo không dính, bật lửa vừa.

- Hạt me thì nhặt ra, rửa sạch, trụng qua nước sôi, để cho khô ráo (nếu không thích kẹo có hạt me thì bỏ qua đoạn này).

- Trong khi nước me còn lỏng không cần phải khuấy liên tục thì mình tranh thủ thời gian đi rang 140g bột nếp. Rang lửa nhỏ 10 phút, đảo đều kẻo khét. (chú ý nên rang bột nếp trước khi nấu kẹo).

- Chảo nước me hơi sệt lại thì cho vào ít bột ớt ( ai không ăn cay thì không cần bỏ ) khuấy liên tục cho nước me không bị văng ra ngoài, giảm lửa nhỏ nhất, đảo cho đến khi me ráo hẳn, xúc lên không bị chảy xuống là đạt (thông thường thời gian thực hiện công đoạn khoảng 1 tiếng rưỡi).

2. Nấu kẹo :

- Cho vào chảo nước me đã sệt khi nãy 250g đường vàng, để lửa nhỏ, đảo đều khoảng 45 phút.

- Thử xem kẹo đạt chưa bằng cách cho 1 ít kẹo vào chén nước nguội, kẹo không tan chảy và có thể nắm lại thành viên là đạt. Tắt bếp.

- Trong lúc kẹo còn nóng, ngay lập tức cho 140g bột nếp đã rang vào, trộn đều, để cho thật nguội.

3. Nhồi kẹo :

- Chia đường trắng thành 2 phần : 400g và 250g

- Đeo bao tay vào, cho từng ít 400g đường trắng vào nhồi cho đều.

- Cho hết 400g đường trắng thì bắt vo kẹo.

4. Vo kẹo :

- Cho 250g đường trắng còn lại ra dĩa.

- Rửa tay sạch, ngắt 1 chút kẹo, gói hạt me vào giữa, lăn qua đường trắng.

- Thành phẩm được khoảng 1 ký kẹo.

- Cho kẹo vào lọ, múc thêm vào lọ 2 muỗng đường, cho vào 1 gói hút ẩm.

- Món kẹo me thành công là để qua vài ngày vẫn khô ráo, không bị chảy nước.

Chúc các bạn thành công.

* Món ăn và ảnh do bếp Nguyễn Quỳnh thực hiện.