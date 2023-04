Cách ôn thi môn tiếng Anh vào lớp 10: Bí quyết hay từ cô giáo

Lưu ý khi ôn tập và làm bài thi tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Nguyễn Ngọc Anh, giáo viên tiếng Anh, Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ - Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội đã có những tư vấn giúp học sinh ôn tập và làm bài tốt môn thi này như sau.

Theo cô Ngọc Anh, với bài phát âm, chắc chắn trong bài thi vào lớp 10 sẽ có ít nhất là 1 trong 2 câu phát âm là đuôi ED, đuôi S/ES. Với các câu hỏi liên quan đến quy tắc phát âm 2 dạng đuôi này, học sinh phải xác định được chính xác âm cuối của từ. Xác định âm cuối của từ sai dẫn đến xác định sai cách phát âm ED hoặc S/ES.

Ví dụ: Với từ increased, đuôi ED được phát âm /t/ nhưng trong từ amused thì lại được phát âm /d/.

Hay dù đều có đuôi SE nhưng âm cuối của increase là /s/ còn âm cuối của amuse lại là /z/.

Ngoài ra, cần lưu ý một số tính từ có được viết kết thúc bằng ED như: wicked /id/, naked /id/, crooked /id/,...

Cô Ngọc Anh trong một buổi chia sẻ kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 công lập. Ảnh: NVCC

Bài tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa: Học sinh dễ mất điểm ở phần câu hỏi này vì không đọc kỹ đề bài xem đang yêu cầu tìm từ đồng nghĩa CLOSEST hay trái nghĩa OPPOSITE.

Ngoài việc tập trung vào nghĩa của từ cần tìm đồng nghĩa/trái nghĩa, học sinh cần chú ý đến từ loại tương ứng và văn cảnh khi sử dụng từ. Ví dụ từ được gạch chân trong câu hỏi gốc là danh từ, ta cần phải tìm đúng 1 danh từ đồng nghĩa/trái nghĩa với danh từ đó, chứ không thể thay thế bằng động từ, tính từ hay trạng từ.

Với bài câu hỏi giao tiếp: Học sinh cần phải biết cách phản hồi lại một số lời nói mang chức năng cơ bản trong giao tiếp hàng ngày như cảm ơn, xin lỗi, khen ngợi, đề xuất, lời mời, yêu cầu… theo hướng lịch sự và tích cực nhất.

Bài đọc hiểu: Với bài chọn câu trả lời đúng, các em nhớ thực hiện đủ các bước sau.

Đọc câu hỏi trước để xác định từ khóa —> gạch chân từ khoá trong câu hỏi —> tìm từ khoá đó trong bài đọc —> vận dụng kỹ thuật skimming (đọc lấy ý chính) và scanning (đọc lấy thông tin chi tiết) để xác định đáp đúng.

Với bài đọc hiểu điền từ vào chỗ trống, học sinh cần xác định được chỗ trống cần điền từ là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ) bằng cách chú ý đến những từ phía trước và sau chỗ trống đó. Ngoài ra các em cần đọc kỹ các câu trước và sau câu có chỗ trống cần điền để xác định thì của động từ, loại của danh từ (số ít, số nhiều, đếm được, không đếm được). Thêm vào đó, để có thể xác định được đúng giới từ cần điền vào chỗ trống thì các em cần cố gắng học thuộc lòng các cấu trúc có liên quan đến giới từ ví dụ như: be interested in, be fond of, be far from, depend on…

"Cô chúc tất cả các em bình tĩnh, tự tin và toả sáng trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới", cô Ngọc Anh nhắn nhủ. Ảnh: NVCC



Lời nhắn nhủ để khi thi đạt điểm cao

Cô Ngọc Anh đã có những chú ý quan trọng cho học sinh trước kỳ thi cam go trước mắt như sau.



Chuẩn bị đồ dùng: 2 – 3 bút chì đã gọt sẵn (loại mềm 2B, 6B) để bút này gãy còn có bút khác thay thế; 2 bút bi cùng loại (mực màu xanh hoặc màu đen) để ghi thông tin cá nhân; đồng hồ để theo dõi thời gian làm bài

Lưu ý, không nên gọt bút chì quá nhọn, diện tích tiếp xúc của đầu bút chì với giấy thi nhiều hơn tô đáp án nhanh hơn và không làm rách giấy thi.

Ghi đầy đủ thông tin trong phiếu thi và bài thi: Các em nhớ ghi đủ, đúng thông tin trên phiếu trả lời, đề thi và tô ĐÚNG MÃ ĐỀ.

Đọc lướt qua một lượt đề thi: Sau khi giám thị phát đề thi, các con sẽ có khoảng 5 phút để kiểm tra đề xem có thiếu sót hoặc thắc mắc gì không. Hãy tranh thủ thời gian này để lướt nhanh qua một lượt đề thi. Sau khi đọc lướt một lượt xem phần nào chắc chắn thì làm trước. Đọc thật kỹ yêu cầu của câu hỏi là bước để tránh việc sai những câu đáng tiếc.

Chọn câu trả lời: Hãy trả lời ngay một lượt những câu con biết làm rồi quay lại những câu khó. Lưu ý các em đừng bỏ trống câu nào. Câu sai không bị trừ điểm nên chúng ta đừng bỏ trống câu hỏi nào, vì với mỗi câu hỏi có 4 đáp án chúng ta đều có 25% xác suất trả lời đúng, còn khi chúng ta không trả lời sẽ không có cơ hội trả lời đúng nào cả. Chỉ tô 1 đáp án cho 1 câu trắc nghiệm.

Chỉ tô các ô trả lời bằng bút chì: Dùng bút chì tô đậm và lấp kín cả ô trả lời, không gạch chéo hoặc đánh dấu vào ô được chọn. Trong những trường hợp tô nhầm hoặc thay đổi đáp án thì con dùng tẩy thật sạch ô trả lời cũ và tô vào ô đáp án mình lựa chọn.

Không được tô bất cứ ô nào trong phiếu trả lời trắc nghiệm bằng bút mực, bút bi. Tưởng chừng như đây là lỗi khó xảy ra nhưng vẫn có nhiều học sinh mắc phải khi rơi vào trạng thái căng thẳng. Theo quy định của Bộ GDĐT, bài thi chỉ được sử dụng duy nhất màu bút chì để tô đáp án. Học sinh khi làm sử dụng loại bút khác sẽ bị đánh dấu, dẫn đến bài thi bị hủy.

Rà soát lại bài thi: Sau khi đã hoàn thành xong bài làm, học sinh nên rà soát lại một lượt. Đặc biệt cần kiểm tra lại những thông tin quan trọng như thông tin cá nhân, số báo danh, mã đề thi, rà soát đáp án xem còn bỏ sót câu nào không, hoặc có đáp án nào quá mờ hoặc tô 2 đáp án… để kịp thời sửa hoặc bổ sung.