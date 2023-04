Nữ sinh lớp 9 tử vong trong tư thế treo cổ, nghi do mâu thuẫn chuyện tiền nong với mẹ Nghệ An: Nữ sinh lớp 9 tử vong trong tư thế treo cổ, nghi do mâu thuẫn chuyện tiền nong với mẹ

Không thấy nữ sinh đâu, người thân tá hỏa tìm kiếm thì phát hiện nữ sinh lớp 9 ở xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã tử vong tại nhà bếp của gia đình trong tư thế treo cổ.

Bình luận 0