Nữ sinh trường chuyên ở Nghệ An tự tử: Thực hư clip lan truyền trên mạng xã hội Bộ GDĐT chỉ đạo gì sau vụ nữ sinh trường chuyên ở Nghệ An tự tử nghi do bạo lực học đường?

Ông Trần Văn Đạt, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên, Bộ GDĐT cho biết đã nhận báo cáo vụ việc việc nữ sinh trường chuyên Nghệ An tự tử nghi bị bạo lực học đường, và có chỉ đạo tới các đơn vị liên quan.

Bình luận 0