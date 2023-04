Nghệ An: Đề nghị công an làm rõ clip nữ sinh bị đánh tới tấp trong nhà gửi xe của trường Nghệ An: Đề nghị công an làm rõ clip nữ sinh bị đánh tới tấp trong nhà gửi xe của trường

Trong đoạn clip, một nữ sinh bị đánh tới tấp tại khu vực nhà gửi xe của Trường THPT Lê Viết Thuật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hiện, nhà trường đã đề nghị công an làm rõ vụ việc.

