Chiều 25/9, UBND xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Phong Điền, chính quyền xã đã tiến hành cấm người đi vào tuyến đường 71 để lên rừng và các công ty thủy điện trước nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn kéo dài.

Hiện trường sạt lở kinh hoàng tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) vào tháng 10/2020. Ảnh: CTV.

Theo đó, từ 10h ngày 25/9, lực lượng chức năng xã Phong Xuân đã tiến hành lập hàng rào cấm đi tuyến đường 71 qua địa phận xã. Việc này nhằm ngăn chặn người dân và người của các doanh nghiệp thủy điện đi theo tuyến đường 71 vào rừng và vào các công trình thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B1, A Lin B2.

Người dân và người của các công ty thủy điện được thông báo không di chuyển theo tuyến đường 71 vào rừng và các công trình thủy điện cho đến khi có thông báo mới. UBND huyện Phong Điền giao UBND giao lực lượng chức năng túc trực, kiểm tra và xử lý đúng quy định những hành vi cố tình vi phạm.

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang gây nguy cơ sạt lở đất đá vùng đồi núi, sạt lở bờ sông, bờ biển nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại huyện Phong Điền, nguy cơ sạt lở đất đá xảy ra ở các xã Phong Mỹ, Phong Xuân, Phong Sơn, Phong An, Phong Thu. Đặc biệt, nguy cơ sạt lở đất xảy ra rất cao khu vực đồi núi dọc tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân đi đến các công trình hồ thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B1, A Lin B2.

Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 sạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa lũ tháng 10/2020. Ảnh: CTV.

Vào ngày 13/10/2020, sự cố sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra làm 17 công nhân mất tích. Lúc này, đoàn công tác cứu hộ do thiếu tướng Nguyễn Văn Man- Phó tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu cùng với các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Phong Điền trong quá trình vào tiếp cận hiện trường theo tuyến đường 71 đã gặp nạn do sạt núi tại tiểu khu 67. Vụ sạt lở đã khiến 13 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác hy sinh.

Từ 1h ngày 25/9, khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa đo được từ 1h đến 7h ngày 25/9 tại xã Hương Phú (huyện Nam Đông) 134,6mm, thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông) 112mm, xã Lộc An (huyện Phú Lộc) 93,4mm, xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) 85,2mm, TP.Huế 51,2mm.

Trận lốc xoáy xảy ra vào sáng 25/9 đã khiến 35 ngôi nhà ở phường Thuận An, TP.Huế bị tốc mái, 3 người dân bị thương. Ảnh: B.P.

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ tại các vùng thấp trũng và khu đô thị ở tỉnh, gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại, tài sản của người dân. Tại TP.Huế, vào khoảng 9h ngày 25/9 đã có rất nhiều tuyến đường bị ngập do mưa lớn, nước mưa không thoát kịp. Tại khu đô thị mới An Vân Dương, nhiều đoạn đường bị ngập khá nặng khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều xe mô tô bị chết máy. Nhiều người dân sống tại các khu chung cư trong khu đô thị mới An Vân Dương đã đưa xe ô tô đến đậu ở các điểm cao nhằm tránh tình trạng xe bị ngập nước.

Cùng với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy xảy ra vào sáng ngày 25/9 cũng đã khiến hàng chục nhà dân trên địa bàn thị trấn bị thiệt hại. Tại phường Thuận An, TP.Huế, trận lốc xoáy cường độ mạnh quét qua địa phận tổ dân phố Hải Tiến đã khiến 35 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có nhiều nhà bị tốc mái hoàn toàn, 3 người dân bị thương.

Nhiều tuyến đường ở TP.Huế bị ngập khá nặng trong sáng 25/9 khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: Trần Hòe.

Tại xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền), lốc xoáy đã khiến khoảng 40 ngôi nhà của người dân ở các thôn Thạch Điền, Thành Trung và Tây Thành bị thiệt hại, trong đó có khoảng 15 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ nay đến ngày 27/9 ở tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa của cả đợt phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm. Từ chiều tối và đêm 25/9, các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền và vùng ven biển TP.Huế gió mạnh dần lên cấp 4-5, giật cấp 6-7; thị xã Hương Trà, Hương Thủy và huyện Phong Điền có gió mạnh cấp 3-4, giật cấp 5, cấp 6; huyện A Lưới, Nam Đông có gió cấp 3, có lúc cấp 4, giật cấp 5, cấp 6.