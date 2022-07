Những con số biết nói



Tới dự buổi lễ có đồng chí Lê Văn Trung – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy; đồng chí Phạm Đức Hùng – Phó chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện Ủy, đại diện các ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị cấp huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân trên địa bàn xã Cẩm Thành.

Báo cáo ngắn gọn tại buổi lễ, đồng chí Cao Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành cho biết, Cẩm Thành là xã miền núi vùng cao, nằm về phía Tây của huyện Cẩm Thủy. Cách trung tâm huyện khoảng 14km, xã có đường Quốc lộ 217 chạy qua với chiều dài khoảng 6km.

Tiết mục văn nghệ "Dòng máu Lạc Hồng" cho sự thể hiện của nhân dân thôn Chiềng Chanh vô cùng ấn tượng và chuyên nghiệp.

Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 3.090,47ha, tổng số hộ trong toàn xã là 1.831 hộ, với 7.258 khẩu, có 2 dân tộc sinh sống chủ yếu là dân tộc Mường và dân tộc Kinh, sinh sống tại 8 thôn, với 13 chi bộ Đảng trực thuộc, với 321 đảng viên, hàng năm có trên 50% số chi bộ đạt "Trong sạch vững mạnh" và được Huyện ủy công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Các đoàn thể chính trị xã hội luôn đạt Bằng khen, Giấy khen của cấp trên khen tặng. Về xây dựng thôn NTM, đến nay toàn xã đạt 19/19 tiêu chí và có 4/8 thôn đạt chuẩn NTM.



Để có được kết quả đó là sự nỗ lực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sát sao của huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện, sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ, sự đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn và các con em thành đạt của xã.

Còn nhớ, năm 2011 khi xã Cẩm Thành bắt tay vào xây dựng NTM, khi đó xã mới chỉ đạt 3/19 tiêu chí, là một xã có xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế còn rất nhiều khó khăn, đã đặt lên vai những người lãnh đạo một trọng trách rất lớn. Làm thế nào để hoàn thành các tiêu chí, làm thế nào để nâng cao đời sống người dân, làm thế nào để phát triển bền vững… đó là những câu hỏi được đặt ra, nhưng không phải dễ trả lời.

Nhiều tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ được đầu tư công phu

Chia sẻ tại buổi lễ, đống chí Lê Hùng Vui – Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thành cho biết, sau hơn 10 năm xây dựng NTM, xã đã làm được một khối lượng công việc khổng lồ và những chỉ số tăng trưởng vô cùng ấn tượng. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người đã tăng từ 9,2 triệu đồng/người/năm (2011) lên tới 53,13 triệu đồng/ người/ năm (2021). Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,55% theo tiêu chí hộ nghèo.

Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại thuận tiện của nhân dân, thúc đẩy giao thương hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Cả 3 trường học đều đạt chuẩn Quốc gia.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở tuyến y tế cơ sở được quan tâm, chú trọng. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2021 đạt 88,38%. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, nhiều tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu được hình thành. Số tuyến đường được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa trên toàn xã là 40,2/48,77 km. Đồng thời các mô hình vườn mẫu đang được nhân dân nhân rộng... góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu và chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Trung - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Thành trong phong trào xây dựng NTM.

"Trong tổng kinh phí thực hiện trên 360 tỷ đồng, nhân dân đóng góp, hiến tặng, đầu tư chỉnh trang nhà cửa, các công trình dân dụng giá trị trên 230 tỷ đồng. Với những kết quả đã đạt được, Cẩm Thành là một trong 03 xã của huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 và là 01 trong 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện hiện nay. Đây thực sự là niềm vinh dự, niềm tự hào của huyện nhà nói chung và của xã Cẩm Thành nói riêng. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi xin ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Thành đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong trong thời gian qua" – đồng chí Lê Văn Trung liệt kê những con số hết sức ấn tượng trong thành tích xây dựng NTM của chính quyền và nhân dân xã Cẩm Thành.

Nét đẹp văn nghệ quần chúng

Tiến lên xã nông thôn mới nâng cao

Đồng chí Lê Văn Trung – Bí thư huyện ủy nhấn mạnh, "Xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc". Vì vậy, việc xã Cẩm Thành được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2021 chỉ là bước đầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới còn rất nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Thành cần phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, để thực hiện thành công Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 vừa được Chính phủ thông qua, với các tiêu chí cao hơn, khó thực hiện hơn. Trong đó, cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trong tâm sau:

Một là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chương xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khơi dậy tinh thần tự giác, tính chủ động của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng NTM. Duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí NTM và phấn đấu NTM nâng cao trong thời gian sớm nhất.

Nhiều tập thể, cá nhân được vinh danh trong buổi lễ công bố và đón Bằng công nhận xã Cẩm Thành về đích NTM

Hai là: Chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó xác định nông nghiệp là vẫn là nền tảng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tăng cường thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; quan tâm phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, lấy hợp tác xã và doanh nghiệp là hạt nhân để hỗ trợ, liên kết với kinh tế hộ góp phần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn...

Ba là: Quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa xã hội, xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hoá gắn với củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục…

Bốn là: Tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh, mà trọng tâm là từng người, từng nhà phải thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò của các tổ an ninh xã hội, các đoàn thể ở từng thôn để tuyên truyền, giáo dục mọi người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, học sinh tự giác chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng thôn, xóm an toàn.

Năm là: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII "Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa".