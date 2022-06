Cần 500.000 tấn loại lâm sản này mỗi tháng, Trung Quốc đang tăng tốc thu gom ở đâu?

Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc tăng bất chấp chính sách "zero Covid"

Do nhu cầu tăng từ thị trường nên xuất khẩu cao su sang Trung Quốc của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2022 vẫn tiếp tục tăng trưởng.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 5/2022 đạt khoảng 110.000 tấn, trị giá 181 triệu USD, tăng 33,1% về lượng và tăng 26,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su đạt khoảng 595.000 tấn, trị giá 1,04 tỷ USD, tăng 8,1% về lượng và tăng 12% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, các chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu vẫn là hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, trong đó, hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 60,1% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 291.830 tấn, trị giá 508,25 triệu USD, tăng 2,3% về lượng và tăng 10,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới 99,7% tổng lượng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp xuất khẩu của cả nước, với 209.880 tấn, trị giá 505,99 triệu USD, tăng 13,6% về lượng và tăng 23,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng giúp Việt Nam thu hơn 1 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2022. Trong ảnh: Công nhân Công ty Cao su Dầu Tiếng (Bình Dương) thu hoạch mủ cao su. Ảnh: CSDT.

Có thể thấy, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su quan trọng của Việt Nam. Sở dĩ xuất khẩu cao su sang Trung Quốc của Việt Nam vẫn tăng dù nước này vẫn áp dụng chính sách "Zero Covid" là do mỗi tháng Trung Quốc tiêu thụ khoảng 500.000 tấn cao su tự nhiên, trong khi nguồn cung nội địa chỉ đáp ứng được khoảng 115.000 tấn. Do vậy, nhu cầu nhập khẩu cao su của Trung Quốc khá lớn.

Theo thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu cao su của Trung Quốc đạt 4,65 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2021. Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Trung Quốc.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 2 cho Trung Quốc với 721,51 triệu USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Thị phần cao su Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 2022 chiếm 15,5%, giảm so với mức 16,6% của 4 tháng đầu năm 2021.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của Trung Quốc đạt 1,87 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2021. Việt Nam là thị trường cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp lớn thứ hai cho Trung Quốc với 645,41 triệu USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc tăng, giá cao su sẽ ổn định?

Trong tháng 5/2022, giá mủ cao su nguyên liệu trên cả nước giảm nhẹ so với cuối tháng 4/2022.

Tại Bình Phước, mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 305-345 đồng/độ mủ.

Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 340 đồng/độ mủ. Giá mủ cao su tại Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 305-315 đồng/độ mủ, giảm nhẹ so với cuối tháng 4/2022.

Trong khi đó, tháng 5/2022, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt châu Á biến động mạnh, giá có xu hướng tăng trở lại kể từ giữa tháng do lo ngại về nguồn cung giảm, nhu cầu tăng.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE) Nhật Bản, giá cao su giảm xuống mức 242,1 Yên/kg vào ngày 13/5/2022, sau đó giá có xu hướng tăng trở lại.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng do số liệu dịch vụ doanh nghiệp trong nước làm dấy lên mối lo ngại về lạm phát và triển vọng nhu cầu trong tương lai.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su giảm xuống mức thấp nhất 12.270 NDT/tấn vào ngày 09/5/2022, sau đó tăng trở lại tới cuối tháng.

Giá cao su tại Thượng Hải tăng trở lại do thị trường lạc quan về việc nhu cầu sẽ được cải thiện trong bối cảnh chính sách phong tỏa chống dịch Covid-19 của Trung Quốc được nới lỏng.

Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ mở rộng các khoản giảm thuế, hoãn thanh toán an sinh xã hội và hoàn trả các khoản vay, triển khai các dự án đầu tư mới và thực hiện các bước khác để hỗ trợ nền kinh tế.