Cán bộ Hội nông dân tiên phong sản xuất nông nghiệp sạch

Để phong trào đi vào chiều sâu, thực chất hơn, Hội ND tỉnh đã lấy chủ đề công tác hội năm 2020 là "Nông dân Bắc Giang hành động vì ATTP".

Năm 2016, HTX Rau sạch Yên Dũng được thành lập, hình thành vùng sản xuất với diện tích 30ha tại cánh đồng của 3 thôn: Huyện, Chùa, Đông Thắng, xã Tiến Dũng. Tham gia HTX, xã viên là những nông dân được các cấp Hội ND tổ chức các lớp tập huấn KHKT trồng rau an toàn, trồng rau VietGAP.

Ông Lưu Xuân Kiên - Phó Giám đốc HTX Rau sạch Yên Dũng cho biết: Hiện nay, 20/30ha diện tích trồng rau của HTX đang sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Bình quân mỗi ngày, HTX cung cấp ra thị trường khoảng 3 tấn rau, củ đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Cán bộ HTX Rau sạch Yên Dũng trao đổi kỹ thuật chăm sóc rau với nông dân. Ảnh: C.D

Ông Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bắc Giang cho biết: Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng bởi hầu hết các chủ thể sản xuất đều là hội viên, nông dân nên Hội ND tỉnh đã bắt tay ngay vào triển khai nhiệm vụ. Năm 2019, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được hơn 4.300 buổi tuyên truyền về ATTP cho 285.000 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục thực hiện cuộc vận động 3 không: "Không sản xuất rau không an toàn, không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn; không kinh doanh phụ gia thực phẩm không có trong danh mục". Sau tuyên truyền, vận động, các địa phương đã thu nhiều kết quả, tiêu biểu như các huyện: Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Yên Dũng, Tân Yên và TP.Bắc Giang.

Tại Yên Dũng, ông Nguyễn Xuân Khanh - Chủ tịch Hội ND huyện chia sẻ, năm 2019, Hội ND tỉnh yêu cầu 100% cán bộ cơ sở, chi hội phải ký cam kết thực hiện sản xuất, chế biến nông sản ATTP làm gương cho hội viên. Nhờ đó, tại các vùng sản xuất rau, màu ở xã Tiến Dũng, Cảnh Thụy hay chăn nuôi thủy sản ở Thắng Cương... đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông sản sạch với nòng cốt là cán bộ Hội ND.

Để phát huy kết quả đạt được, ông Lã Văn Đoàn cho biết, trong năm 2020, Tỉnh hội sẽ phối hợp với chính quyền cơ sở vận động ít nhất 50% tổng số hội viên ký cam kết thực hiện sản xuất, kinh doanh ATTP, trọng tâm là các hộ sản xuất, chế biến nông sản. Đồng thời, Hội ND tỉnh phối hợp với các sở, hội liên quan tổ chức các lớp tập huấn, nhân rộng những mô hình sản xuất sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP...; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện để phong trào nông dân sản xuất nông sản thực phẩm an toàn ngày càng đạt nhiều kết quả.