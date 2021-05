Cán bộ y tế "vòi tiền" người nhà bệnh nhân Covid-19: Giám đốc Trung tâm Y tế lên tiếng

Liên quan đến sự việc nữ nhân viên y tế "vòi" tiền người nhà bệnh nhân Covid-19, sáng 31/5, ông Bùi Thanh Nghị, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Việt Yên (Bắc Giang), cho biết cơ quan này đang thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét xử lý bà Ngô Thị Thanh Tân (nhân viên y tế thuộc Trạm Y tế xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên).

Theo ông Nghị, trong sáng nay (31/5) Trung tâm Y tế huyện Việt Yên sẽ họp kỷ luật, khả năng sẽ cảnh cáo và điều chuyển công tác nữ nhân viên này. Tuy nhiên, trước mắt vì công tác chống dịch đang thiếu nhân lực nên chưa đình chỉ ngay.

Theo ông Nghị, trong quá trình công tác tại Trạm y tế xã Tăng Tiến nữ y tá không để xảy ra tai tiếng gì. Gần đây, bà Tân được tăng cường khoảng 20 ngày cho khu cách ly tập trung để chăm sóc bệnh nhân Covid-19.

Bài đăng tố giác nữ cán bộ y tế "vòi tiền" của người nhà bệnh nhân. Ảnh chụp màn hình

Giải trình về việc bị tố "vòi tiền" người nhà bệnh nhân Covid-19, bà Tân giải thích đây là trường hợp có người quen xin hộ chuyển viện, bà đã giải thích phải chi trả một số khoản tiền. Tuy nhiên, căn cứ vào biên bản và kết quả xác minh của Công an huyện Việt Yên thì đủ căn cứ xác định bà Tân có sai phạm, phải kỷ luật.

"Anh em trong ngành rất bức xúc, trong lúc anh em đang miệt mài chống dịch lại có chuyện như vậy mà xảy ra việc của cán bộ thì quá buồn. Sau khi có kết quả kỷ luật, tôi sẽ cho chấn chỉnh, thông báo toàn ngành để làm gương cho các cán bộ khác, tránh tái diễn sự việc này", Giám đốc Trung tâm y tế huyện Việt Yên nói.

Trước đó, theo tố giác của người dân, nữ y tá này đã yêu cầu người nhà 1 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 phải đưa tiền "lót tay" mới được đưa đi điều trị. Bà Tân có đưa ra nhiều mức giá khác nhau và người này có gợi ý người nhà bệnh nhân nộp 12 triệu đồng để được đưa đi điều trị ở điều kiện tốt.

Ngày 30/5, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã ký văn bản hoả tốc yêu cầu Giám đốc Trung tâm y tế huyện Việt Yên khẩn trương xử lý nghiêm hành vi vi phạm của bà Ngô Thị Thanh Tân theo quy định của pháp luật. Theo ông Phương, đây là hình vi tiêu cực trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành.

Công an huyện Việt Yên cũng đã đề xuất Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà Tân về hành vi liên quan đến an ninh thông tin.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.