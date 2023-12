Cận cảnh nhà phố cổ Hà Nội có dấu hiệu vi phạm xây dựng nằm đối diện UBND phường (Video: Quang Thái)

UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Văn phòng UBND Thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm tra, làm rõ vi phạm trật tự xây dựng tại quận Đống Đa và quận Ba Đình.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu kiểm tra, báo cáo phản ánh vi phạm trật tự xây dựng tại công trình "nhà phố cổ" số 61 phố Hàng Than (phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình). Xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố".

Công trình 61 Hàng Than có 10 tầng, cao nổi trội so với các ngôi nhà khác xung quanh (Ảnh: TN)

Công trình vẫn đang được sơn sửa hoàn thiện để đưa vào sử dụng (Ảnh: TN)

Ghi nhận của PV Dân Việt, công trình số 61 phố Hàng Than (phường Nguyễn Trung Trực) có quy mô "khủng" nằm trên "đất vàng" khu phố cổ của Hà Nội. Trên con phố Hàng Than, công trình này cao nổi bật so với các ngôi nhà khác.

Công trình có 2 mặt tiền phố Hàng Than và Nguyễn Trung Trực (Ảnh: TN)

Người dân quanh khu vực cho biết ngôi nhà này trước đây là khách sạn Moon View 2 (Ảnh: TN)

Mặt tiền phố Nguyễn Trung Trực của ngôi nhà (Ảnh: TN)

Hiện công trình này đã cơ bản hoàn thiện và sắp được đưa vào sử dụng. Theo quan sát, công trình có 10 tầng và có 2 mặt tiền tại phố Hàng Than và Nguyễn Trung Trực. Đặc biệt, ngôi nhà phố cổ 61 Hàng Than này nằm đối diện với trụ sở UBND phường và Công an phường Nguyễn Trung Trực. Theo phản ánh của một số người dân, ngôi nhà này trước đây là khách sạn Moon View 2, tuy nhiên, hiện nay đã được sửa sang, cải tạo lại với mục đích khác.

Trụ sở UBND phường và Công an phường Nguyễn Trung Trực nằm ngay đối diện ngôi nhà 61 Hàng Than (Ảnh: TN)

Ngôi nhà có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng nằm tại vị trí đẹp tại khu vực (Ảnh: TN)

Công trình 61 Hàng Than đang nằm trên khu phố "đắt đỏ" của Hà Nội. Giá một số nhà tại phố Hàng Than đang được rao bán cao nhất lên tới 68 tỷ/căn có diện tích 90m2 (tương đương hơn 755 triệu đồng/m2). Theo Batdongsan.com.vn, giá rao bán trung bình tại khu vực phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình cũng ở mức rất cao, khoảng 526 triệu đồng/m2.

Một ngôi nhà 10 tầng phố Hàng Than có giá bán 755 triệu đồng/m2

Giá nhà khu vực phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình có giá bán trung bình nửa tỷ đồng/m2

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND quận Đống Đa và các đơn vị có liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng tại công trình ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột.

Ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa cũng là nơi bị thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ tình trạng vi phạm trật tự xây dựng (Ảnh: TN)

Nhiều nhà trong ngõ Văn Hương san sát nhau, lối đi hẹp nên việc PCCC khó bảo đảm (Ảnh: TN)