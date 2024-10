Đây là khu rừng ở Bình Định đang có vô số động vật hoang dã, có cả các con động vật sách Đỏ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn (còn gọi là rừng đặc dụng An Toàn ở huyện An Lão, tỉnh Bình Định), đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển hạng thành vườn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hình ảnh của loài chim trĩ sao-động vật rừng quý hiếm, động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ tại Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Ảnh: Ban quản lý rừng đặc dụng An Toàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, kết quả báo cáo quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn (năm 2020) ghi nhận, độ che phủ thảm thực vật rừng còn rất lớn (hơn 19.800ha, chiếm 88,3%) tổng diện tích tự nhiên khu bảo tồn, chủ yếu là rừng tự nhiên (19.784ha chiếm hơn 88%);

Đặc biệt, rừng giàu (rừng chưa qua khai thác còn tương đối nguyên sinh) hơn 11.700ha, chiếm 52,2%; rừng trung bình hơn 980ha, chiếm 4,4%; rừng nghèo và rừng non hơn 7.000ha, chiếm 31,5%.

Thảm thực vật rừng chủ yếu là rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới, kiểu rừng này có diện tích là gần 11.200ha, chiếm gần 50% tổng diện tích khu bảo tồn.

Các điều tra ban đầu về đa dạng sinh học trong khu vực đã thống kê được trên 300 loài động vật với 83 loài thú, 141 loài chim, 47 loài bò sát và 29 loài lưỡng cư. Khu hệ thực vật được đánh giá ban đầu với 547 loài thực vật bậc cao của 304 chi...

Ở cấp độ quốc gia, từ cấp sắp nguy cấp (VU) đến cấp cực kỳ nguy cấp (CR), Khu Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn có 53 loài động vật quý hiếm theo Sách đỏ Việt Nam, trong đó có 9 loài cực kỳ nguy cấp, như: chà vá chân xám, cầy bay…

Đặc biệt, nhiều loài thực vật quý hiếm thuộc nhóm nguy cấp, như: cốt toái bổ (cây tổ rồng, tổ phượng), thất diệp sâm, lan kim tuyến, kim điệp hoàng thảo (thạch hộc dùi trống).

Cán bộ kiểm lâm Bình Định thả một con cu li-một loài động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ Thế giới về Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Ảnh: Kiểm lâm Bình Định.

Ở cấp độ quốc tế, Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn có 32 loài động vật quý hiếm được xếp từ bậc sắp nguy cấp đến cực kỳ nguy cấp, trong đó có 3 loài cực kỳ nguy cấp là chà vá chân xám (Pygathrix cinerea), rùa hộp trán vàng (Cuora Galbinifrons) và rùa trung bộ (Mauremys Annamensis).

Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn, có diện tích hơn 22.000ha. Đây là khu bảo tồn duy nhất của tỉnh Bình Định, đóng vai trò quan trọng không chỉ trong gìn giữ giá trị đa dạng sinh học của tỉnh và của Việt Nam mà còn trong gìn giữ môi trường nước cho Bình Định.

Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn nằm trên cao nguyên An Lão (Bình Định), giáp với Khu Bảo tồn Kon Cha Răng (tỉnh Gia Lai) và vùng rừng núi cao của huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi).

Khu bảo tồn nằm trong 2 vùng sinh thái quan trọng của Việt Nam, là vùng sinh thái rừng mưa núi cao nam Trường Sơn và vùng sinh thái rừng khô đất thấp nam Việt Nam.

Đây đều là những vùng sinh thái quan trọng của Việt Nam và thế giới được nhiều tổ chức bảo tồn quốc tế đánh giá, bởi tính đặc hữu, giá trị bảo tồn nhiều loài động thực vật quan trọng.

Cán bộ kiểm lâm Bình Định thả động vật rừng quý hiếm về Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Ảnh: Kiểm lâm Bình Định.