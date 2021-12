Cận cảnh trang trại nuôi con ỉn công nghệ cao trị giá 40 tỷ đồng ở tỉnh nghèo Lai Châu

Đầu tư hơn 40 tỷ đồng xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn công nghệ cao

Đó là Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển nông nghiệp Lai Châu. Trang trại chăn nuôi lợn của công ty nằm nơi lưng chừng đồi ở bản Cang A (xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu). Xung quanh trại lợn là những thửa ruộng bậc thang và cánh rừng xanh tốt của bản.

Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao an toàn sinh học quy mô nhất tỉnh Lai Châu nằm ở bản Cang A (xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) (Ảnh: Thanh Ngân)

Chúng tôi đến thăm trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển nông nghiệp Lai Châu vào một ngày cuối tháng 11.

Thấy chúng tôi tiến xe vào cổng trang trại, một công nhân ra hiệu dừng lại để phun thuốc sát trùng, khử khuẩn.

Sau khi phun thuốc xong, anh công nhân đó nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi đi vào phòng sát trùng gần đó, để sát trùng, khử khuẩn từ đầu đến chân qua hệ thống phun tự động.

Hoàn tất thủ tục vào trang trại chăn nuôi lợn, chúng tôi lái xe ngược dốc lên khu nhà điều hành của trang trại.

Khu nhà điều hành nằm ở vị trí cao nhất của trang trại, tách biệt hẳn với khu chăn nuôi. Trong nhà điều hành, một chiếc màn hình camera giám sát, với hơn 30 mắt cam được lắp đặt ngay ngắn trên tường.

Chỉ vào màn hình giám sát, anh Nguyễn Tiến Lợi – Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển nông nghiệp Lai Châu, cho hay: "Nhìn từ màn hình này, có thể nắm bắt mọi hoạt động diễn ra trong khu chăn nuôi lợn. Mọi người khi đến thăm quan trại lợn, chỉ có thể quan sát bên ngoài và xem qua màn hình này, chứ không được đi vào khu chăn nuôi...".

"Vì chăn nuôi lợn với số lượng lớn nên công tác phòng chống dịch bệnh luôn được Công ty đặt lên hàng đầu. Bất kỳ ai đến trang trại lợn cũng đều phải thực hiện việc sát trùng, khử khuẩn ngay từ đầu cổng, tránh tình trạng mang mầm bệnh từ bên ngoài vào", anh Lợi khẳng định.

Chi phí xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn công nghệ cao an toàn sinh học lên đến hơn 40 tỷ đồng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đứng ở sân nhà điều hành nhìn xuống khu chăn nuôi lợn công nghệ cao, mới thấy được vẻ bề thế, quy mô của trại lợn lớn nhất tỉnh Lai Châu.

Khu chăn nuôi lợn được Công ty xây dựng khá bài bản và khoa học. Đó là một hệ thống gồm 8 chuồng nuôi, 1 chuồng cách ly, được xây dựng kiên cố, rộng rãi, mái lợp tôn. Trong 8 chuồng nuôi, có 4 chuồng nuôi lợn thịt, 4 chuồng dành cho: Lợn nái, lợn chửa, lợn đẻ và lợn cai sữa. Chuồng nọ cách chuồng kia một khoảng trống nhất định.

Chuồng nuôi lợn thịt được chia thành 2 dãy, mỗi dãy ngăn thành nhiều ô để nuôi nhốt lợn. Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty rộng khoảng 9ha, trong đó diện tích khu chăn nuôi lên đến 6ha, 3ha còn lại là các hạng mục phụ trợ và tiểu cảnh.

Cho lợn nghe nhạc

Trò chuyện với phóng viên Dân Việt, anh Lợi cho biết: Công ty đầu tư hơn 40 tỷ đồng để san nền, xây dựng chuồng trại, lắp đặt hệ thống quạt, đèn sưởi tại các chuồng nuôi lợn.

Trang trại có quy mô 500 con lợn nái, 4.800 lợn thịt/lứa. Tháng 8/2021, trang trại chăn nuôi lợn của Công ty bắt đầu đi vào hoạt động.

Đến thời điểm này, Công ty đã 5 lần nhập lợn thịt, với tổng số 3000 con và 2 lần nhập tổng cộng 400 con lợn nái. Công ty nhập giống lợn GF24 từ một trại lợn ở tỉnh Đắk Nông.

Công nhân Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển nông nghiệp Lai Châu vệ sinh chuồng chăn nuôi lợn. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo anh Lợi, ngay từ khi hình thành ý tưởng đến khi bắt tay vào thực hiện, Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển nông nghiệp Lai Châu đã chọn hướng chăn nuôi lợn công nghệ cao an toàn sinh học.

Chăn nuôi lợn an toàn sinh học đòi hỏi khắt khe ở tất cả các khâu, từ việc xây dựng chuồng trại, lựa chọn con giống đến khâu chăm sóc, cho ăn, phòng bệnh. Tất cả các khâu này được Công ty thực hiện khá nghiêm túc và khoa học.

"Chăn nuôi lợn công nghệ cao an toàn sinh học đem đến nhiều lợi ích rõ rệt như giảm tỷ lệ dịch bệnh do có những biện pháp xử lý chuồng trại, thú y, thức ăn, vệ sinh môi trường. Từ đó hạn chế sử dụng kháng sinh, giúp bảo đảm sức khỏe đàn vật nuôi, an toàn vệ sinh thực phẩm và tăng thu nhập cho người nuôi" – anh Lợi cho hay.

Để đảm bảo cho đàn lợn nái, lợn con sinh trưởng, phát triển tốt, ngoài lựa chọn con giống đảm bảo tiêu chuẩn, Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển nông nghiệp Lai Châu đặc biệt chú trọng tới khâu chăm sóc, cho ăn, phòng bệnh.

Công ty sử dụng cám của Công ty CP Greenfeed Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên sản xuất, làm thức ăn cho đàn lợn. Bác sỹ thú y của Công ty và 2 kỹ sư chăn nuôi của Công ty CP Greenfeed – chi nhánh Hưng Yên thường xuyên túc trực tại trang trại, để chăm sóc đàn lợn.

Được cho ăn đầy đủ dinh dưỡng, đàn lợn của Công ty sinh trưởng, phát triển tốt. (Ảnh: Tiến Lợi)

Anh Lợi cho biết, tùy thuộc vào độ tuổi của đàn lợn, mà Công ty cho chúng ăn các loại cám phù hợp, với khẩu phần hợp lý, đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho lợn sinh trưởng và phát triển tốt.

Mỗi ngày, Công ty cho đàn lợn ăn 2 bữa vào buổi sáng và chiều muộn. Ngoài cho ăn cám mỗi ngày, Công ty còn cho đàn lợn chửa ăn bổ sung các chất bổ như: Vitamin, Canxi...

Không chỉ chú ý đến việc cho đàn lợn ăn đủ chất dinh dưỡng, Công ty còn đặc biệt quan tâm đến khâu vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải trong khu chăn nuôi.

Đều đặn mỗi ngày 2 lần, công nhân của Công ty dùng máy áp lực để rửa chuồng, thay nước, đảm bảo các ô chuồng luôn sạch sẽ, thoáng mát.

Công ty xây dựng hệ thống các bể chứa chất thải và lắp đặt máy tách phân để xử lý chất thải mỗi ngày. Mặc dù nuôi cả đàn lợn lên đến vài nghìn con, song trang trại chăn nuôi của Công ty không hề bốc mùi hôi.

"Công ty lắp đặt hệ thống âm nhạc tại các chuồng nuôi lợn, mỗi chuồng 4 loa. Mỗi ngày, Công ty phát nhạc cổ điển vào các khung giờ: 8h, 14h và cuối giờ chiều. Mỗi lần phát kéo dài khoảng 30 phút. Cho lợn nghe nhạc cổ điển sẽ giúp chúng được thư thái, mau lớn và chất lượng thịt cũng tốt hơn" – anh Lợi thông tin.