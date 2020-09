Cận cảnh: Tuyến đê biển trăm tỷ Tây Cà Mau sai phạm nghiêm trọng, liên tục sụt lún, nứt toác nhiều điểm

Tại vị trí cống Kênh Mới (thuộc địa bàn huyện Trần Văn Thời), dù có kè hộ đê phía ngoài, nhưng do không còn đai rừng phòng hộ nên thân đê chịu áp lực lớn. Ngay tại vị trí hướng về Đá Bạc, vào tháng 8/2019, do triều cường kết hợp sóng to, đã xảy ra sự cố tràn đê, phá hủy mái đê nghiêm trọng. Ảnh: TM.