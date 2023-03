Căn cứ cụ thể để trả tự do 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines mang ma túy về Việt Nam Căn cứ cụ thể để trả tự do 4 nữ tiếp viên mang ma túy về Việt Nam

Liên quan vụ hơn 11 kg ma túy được 4 tiếp viên Vietnam Airlines mang từ Pháp về Việt Nam, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, bắt 2 người liên quan. Đồng thời, ra quyết định trao trả tự do cho 4 nữ tiếp viên. Việc trả tự do cho những người này dựa vào căn cứ nào?

Bình luận 0